Война изнуряет США: в чем оказался главный просчет Трампа

Администрация президента США Дональд Трамп за почти две недели войны с Иран столкнулась с серьезной проблемой – скорым истощением запасов ключевого вооружения, в том числе дальнобойных ракет. Это вызвало беспокойство по поводу стоимости кампании и способности США оперативно пополнять свои военные арсеналы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Операция США и Израиля в Иране

По их словам, речь прежде всего идет о современных крылатых ракетах большой дальности Tomahawk cruise missile. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, только за первые 100 часов начавшейся 28 февраля войны США использовали 168 таких ракет.

На фоне быстрого расходования боеприпасов Пентагон в ближайшие дни намерен обратиться в Белый дом и Конгресс США с запросом о дополнительном финансировании оборонных потребностей. Речь идет о пакете помощи на сумму до 50 миллиардов долларов.

Впрочем, принятие такого решения может повлечь за собой серьезные политические споры у Палата представителей США и Сенат США. Часть законодателей от Демократической партии США уже критикует президента за то, что он начал военную операцию без предварительного одобрения Конгресса.

Сенатор Лиза Мурковски напомнила, что Вашингтон годами объяснял Украине и европейским союзникам невозможность передавать больше вооружений из-за риска истощения собственных запасов. По ее словам, темпы использования боеприпасов в нынешней кампании лишь усугубляют эти опасения.

Тем временем в Вашингтоне все чаще звучат сомнения в эффективности операции. Американские системы противовоздушной обороны на Ближнем Востоке могут оказаться не способными перехватить все иранские беспилотники, в частности Shahed drone, которые, по оценкам военных, представляют большую угрозу, чем ожидалось.

По подсчетам Пентагона, только первые шесть дней боевых действий обошлись США в 11,3 миллиарда долларов. При этом в сумму не включены расходы на подготовку операции – развертывание войск, техники и логистики перед началом ударов.

Аналитики Центра стратегических и международных исследований оценивают, что первые 100 часов кампании обошлись примерно в 3,7 миллиарда долларов или почти 891 миллион долларов в сутки. В Пентагоне отмечают, что полную стоимость сделки можно определить только после ее завершения.

