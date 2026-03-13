logo_ukra

Трамп знайшов пояснення, чому Путіну допомагає Ірану: до чого тут Україна

Президент натякнув, що Путін допомагає Ірану, бо бачить, що США допомагають Україні

13 березня 2026, 15:40
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може "трохи" допомагати іранському режиму. Водночас виправдав його війною в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Associated Press".

Трамп знайшов пояснення, чому Путіну допомагає Ірану: до чого тут Україна

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я думаю, що Путін, можливо, трохи Ірану допомагає. Тому що він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?" — висловився Дональд Трамп.

Свою позицію Трамп озвучив після того, як розвідка США повідомила, що Росія надала Ірану інформацію, яка може допомогти Тегерану завдати ударів по американським військовим кораблям, літакам та іншим об'єктам у регіоні.

Водночас, на уточнення журналістів американський президент визнав, що США також допомагають Україні.

"Так, ми теж їм допомагаємо... І він (Путін — ред.) це каже, і Китай сказав би те саме, знаєте. Якщо бути чесними... Це типу: гей, вони це роблять, і ми це робимо", — додав Дональд Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Адміністрація президента США Дональда Трампа за майже два тижні війни з Іраном зіштовхнулася із серйозною проблемою – швидким виснаженням запасів ключового озброєння, зокрема, далекобійних ракет. Це викликало занепокоєння щодо вартості кампанії та здатності США оперативно поповнювати свої військові арсенали. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією.

За їхніми словами, йдеться насамперед про сучасні крилаті ракети великої дальності Tomahawk cruise missile. За підрахунками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, лише за перші 100 годин війни США, що почалася 28 лютого, використовували 168 таких ракет.




