Трамп знайшов пояснення, чому Путіну допомагає Ірану: до чого тут Україна

Президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може "трохи" допомагати іранському режиму. Водночас виправдав його війною в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Associated Press".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я думаю, що Путін, можливо, трохи Ірану допомагає. Тому що він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?" — висловився Дональд Трамп.

Свою позицію Трамп озвучив після того, як розвідка США повідомила, що Росія надала Ірану інформацію, яка може допомогти Тегерану завдати ударів по американським військовим кораблям, літакам та іншим об'єктам у регіоні.

Водночас, на уточнення журналістів американський президент визнав, що США також допомагають Україні.

"Так, ми теж їм допомагаємо... І він (Путін — ред.) це каже, і Китай сказав би те саме, знаєте. Якщо бути чесними... Це типу: гей, вони це роблять, і ми це робимо", — додав Дональд Трамп.

