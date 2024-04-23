logo

BTC/USD

66436.53

ETH/USD

3218.03

LTC/USD

85.05

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп назвал Джонсона молодцом. Что ему понравилось в пакете о помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп назвал Джонсона молодцом. Что ему понравилось в пакете о помощи Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп похвалил спикера Палаты представителей Майка Джонсона в интервью правому радиоведущему Джону Фредериксу, сообщает The Guardian. Теперь спикер для Трампа «молодец»

23 апреля 2024, 20:04
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Кандидат в президенты Дональд Трамп прокомментировал действия спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который все-таки поставил на голосование законопроект о выделении помощи Украине. При этом он подчеркнул, что сейчас в Палате представителей республиканцы имеют фактическое преимущество только в один голос. Именно поэтому, подчеркнул Трамп, Джонсон может делать все, что ему захочется.

Трамп назвал Джонсона молодцом. Что ему понравилось в пакете о помощи Украине

Дональд Трамп

При этом республиканец похвалил Джонсона за то, что он сумел превратить 9 млрд долларов финансовой помощи Украине в "прощенный заем".

Также Трамп назвал Джонсона "хорошим человеком" и "большим молодцом" особенно потому, что он поддержал идею экс-президента по НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе кандидат в президенты США Дональд Трамп публично поддержал Украину и заявил, что в ее победе заинтересованы не только страны Европейского Союза, но и Соединенные Штаты. При этом он обвинил Европу в том, что она меньше помогает Украине, чем США и призвал ее шевелиться.

Впрочем, эксперты считают , что на самом деле мнение Трампа в вопросе поддержки Украины не изменилось. Он просто захотел столкнуть между собой союзников Украины по вопросу ее поддержки. Отсюда и упреки в том, что Европа помогает Киеву мало и могла бы делать для страны в войне больше. Эксперты отмечают, что на самом деле Дональд Трамп просто ищет пути, как продолжить дискуссии о предоставлении помощи Украине Соединенными Штатами.

При этом известно, что в США сделали шаг к разблокированию помощи Украине. В частности, в Конгрессе поддержали законопроект с предоставлением Киеву помощи в размере 61 млрд долларов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/europe
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости