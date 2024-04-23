Трамп назвал Джонсона молодцом. Что ему понравилось в пакете о помощи Украине

Кандидат в президенты Дональд Трамп прокомментировал действия спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который все-таки поставил на голосование законопроект о выделении помощи Украине. При этом он подчеркнул, что сейчас в Палате представителей республиканцы имеют фактическое преимущество только в один голос. Именно поэтому, подчеркнул Трамп, Джонсон может делать все, что ему захочется.

Дональд Трамп

При этом республиканец похвалил Джонсона за то, что он сумел превратить 9 млрд долларов финансовой помощи Украине в "прощенный заем".

Также Трамп назвал Джонсона "хорошим человеком" и "большим молодцом" особенно потому, что он поддержал идею экс-президента по НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе кандидат в президенты США Дональд Трамп публично поддержал Украину и заявил, что в ее победе заинтересованы не только страны Европейского Союза, но и Соединенные Штаты. При этом он обвинил Европу в том, что она меньше помогает Украине, чем США и призвал ее шевелиться.

Впрочем, эксперты считают , что на самом деле мнение Трампа в вопросе поддержки Украины не изменилось. Он просто захотел столкнуть между собой союзников Украины по вопросу ее поддержки. Отсюда и упреки в том, что Европа помогает Киеву мало и могла бы делать для страны в войне больше. Эксперты отмечают, что на самом деле Дональд Трамп просто ищет пути, как продолжить дискуссии о предоставлении помощи Украине Соединенными Штатами.

При этом известно, что в США сделали шаг к разблокированию помощи Украине. В частности, в Конгрессе поддержали законопроект с предоставлением Киеву помощи в размере 61 млрд долларов.