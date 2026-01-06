Трамп назвав групу чиновників США, які керуватимуть Венесуелою

Президент США Дональд Трамп назвав групу чиновників, які допомагатимуть контролювати участь США у ситуації у Венесуелі. Про це американський лідер заявив в інтерв'ю NBC News.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Виходячи зі слів Трампа, до управління Венесуели будуть причетні: держсекретар США Марко Рубіо; голова Пентагону Піт Хегсет; заступник голови апарату Білого дому Стівен Міллер; віце-президент США Джей Ді Венс.

"Ця група людей різних професій і спеціальностей. У них є досвід, причому різний", — сказав Дональд Трамп.

На питання про те, хто зрештою головний, він відповів одним словом: "Я".

Також у цьому ж інтерв'ю Дональд Трамп розповів, що віце-президент Венесуели Дельсі Родрігес, яка після викрадення Ніколаса Мадуро прийняла присягу в.о. президента – співпрацює з чиновниками США. Але, як зазначив американський лідер, до проведення операції контактів з нею не було.

Крім того, президент США натякнув, що якщо Родрігес перестане співпрацювати, тоді Сполучені Штати можуть вчинити повторне військове вторгнення.

Під час цього інтерв'ю Дональд Трамп зазначив, що у Венесуелі найближчим часом не буде виборів, оскільки країна потребує тривалого відновлення під керівництвом американців. Якщо все піде не за тим сценарієм, який бачать у Вашингтоні, то американські війська готові здійснити повторне вторгнення. Це станеться, якщо нинішня влада в Каракасі припинить співпрацювати з Білим домом.

Президент США заперечує, що Вашингтон перебуває у стані війни з Венесуелою. За його словами, це війна з "людьми, які спустошують свої в'язниці, випускають своїх наркоманів та пацієнтів психіатричних лікарень і направляють до нашої країни".



