logo_ukra

BTC/USD

93778

ETH/USD

3241.87

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп назвав групу чиновників США, які керуватимуть Венесуелою
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп назвав групу чиновників США, які керуватимуть Венесуелою

Трамп розповів, що віце-президент Венесуели Дельсі Родрігес, яка після викрадення Ніколаса Мадуро прийняла присягу в.о. президента – співпрацює з чиновниками США

6 січня 2026, 08:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп назвав групу чиновників, які допомагатимуть контролювати участь США у ситуації у Венесуелі. Про це американський лідер заявив в інтерв'ю NBC News.

Трамп назвав групу чиновників США, які керуватимуть Венесуелою

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Виходячи зі слів Трампа, до управління Венесуели будуть причетні: держсекретар США Марко Рубіо; голова Пентагону Піт Хегсет; заступник голови апарату Білого дому Стівен Міллер; віце-президент США Джей Ді Венс.

"Ця група людей різних професій і спеціальностей. У них є досвід, причому різний", — сказав Дональд Трамп.

На питання про те, хто зрештою головний, він відповів одним словом: "Я".

Також у цьому ж інтерв'ю Дональд Трамп розповів, що віце-президент Венесуели Дельсі Родрігес, яка після викрадення Ніколаса Мадуро прийняла присягу в.о. президента – співпрацює з чиновниками США. Але, як зазначив американський лідер, до проведення операції контактів з нею не було.

Крім того, президент США натякнув, що якщо Родрігес перестане співпрацювати, тоді Сполучені Штати можуть вчинити повторне військове вторгнення.

Під час цього інтерв'ю Дональд Трамп зазначив, що у Венесуелі найближчим часом не буде виборів, оскільки країна потребує тривалого відновлення під керівництвом американців. Якщо все піде не за тим сценарієм, який бачать у Вашингтоні, то американські війська готові здійснити повторне вторгнення. Це станеться, якщо нинішня влада в Каракасі припинить співпрацювати з Білим домом.

Президент США заперечує, що Вашингтон перебуває у стані війни з Венесуелою. За його словами, це війна з "людьми, які спустошують свої в'язниці, випускають своїх наркоманів та пацієнтів психіатричних лікарень і направляють до нашої країни".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-says-us-not-war-venezuela-rcna252427
Теги:

Новини

Всі новини