Трамп озвучил жесткий ультиматум Венесуэле: в противном случает будет новое вторжение

В Венесуэле в ближайшее время не будет выборов, поскольку страна нуждается в длительном восстановлении под руководством американцев. Если же все пойдет не по том сценарии, который видят в Вашингтоне, то американские войска готовы осуществить повторное вторжение. Это произойдет, если нынешняя власть в Каракасе прекратит сотрудничать с Белым домом. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "NBC News" заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент США отрицает, что Вашингтон находится в состоянии войны с Венесуэлой. По его словам, это война с "людьми, которые опустошают свои тюрьмы, выпускают своих наркоманов и пациентов психбольниц и направляют в нашу страну".

Трамп сообщил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая стала преемницей похищенного Николаса Мадуро, сотрудничает с правительством США.

По его словам, наблюдать за процессами в Венесуэле будет группа высокопоставленных чиновников, в которую войдут госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс.

В то же время президент США пригрозил повторной военной интервенцией, если Родригес откажется от сотрудничества.

"Мы готовы это сделать. На самом деле мы ожидали, что придется это сделать", – отметил американский лидер.

Президент США также исключил возможность проведения новых выборов в Венесуэле в течение ближайших 30 дней. Он отметил, что сначала необходимо "вылечить страну". Этот процесс, по его оценкам, может занять менее 18 месяцев, но потребует "колоссальных средств", которые впоследствии будут возмещены через доходы от нефти.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп уже не остановится: Туск выступил с тревожным предупреждением для Европы.



