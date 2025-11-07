logo

BTC/USD

102559

ETH/USD

3423.29

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп назвал истинную причину отмены встречи с Путиным в Будапеште
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп назвал истинную причину отмены встречи с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Путиным в Будапеште не состоялась из-за продолжения войны России против Украины.

7 ноября 2025, 20:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не состоялась его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. По словам американского президента, единственной причиной отмены саммита является продолжение войны России против Украины.

Трамп назвал истинную причину отмены встречи с Путиным в Будапеште

Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме ответил на вопрос об отмененной встрече с Путиным.

"Основной спор состоит в том, что они (россияне) просто не хотят останавливаться. Я думаю, что они остановятся. Это наносит большой ущерб России, большой вред обеим странам, это очевидно", — сказал Трамп.

Американский лидер подтвердил, что до сих пор хотел провести переговоры с Путиным в Будапеште, однако признал, что для этого необходимо, чтобы боевые действия прекратились.

"Я хотел бы это сделать", — сказал Трамп и объяснил, что пока война продолжается, это невозможно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими тесными контактами с Кремлем, заявил, что имеет "некоторые идеи", как можно добиться прекращения огня между Украиной и Россией. Сам Трамп также подчеркнул, что видит возможность завершения войны по дипломатическому пути и, по его словам, "война закончится".

Напомним, что еще в середине октября состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. После него американский президент заявил о намерении встретиться с российским лидером в Будапеште. Однако уже через несколько дней Трамп неожиданно отменил встречу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на слова Трампа о прогрессе в мирных переговорах.

Также "Комментарии" писали, что Орбан под давлением Трампа неожиданно изменил мнение о войне в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости