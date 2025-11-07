Трамп назвал истинную причину отмены встречи с Путиным в Будапеште

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не состоялась его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. По словам американского президента, единственной причиной отмены саммита является продолжение войны России против Украины.
Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным. Фото из открытых источников
Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме ответил на вопрос об отмененной встрече с Путиным.
Американский лидер подтвердил, что до сих пор хотел провести переговоры с Путиным в Будапеште, однако признал, что для этого необходимо, чтобы боевые действия прекратились.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими тесными контактами с Кремлем, заявил, что имеет "некоторые идеи", как можно добиться прекращения огня между Украиной и Россией. Сам Трамп также подчеркнул, что видит возможность завершения войны по дипломатическому пути и, по его словам, "война закончится".
Напомним, что еще в середине октября состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. После него американский президент заявил о намерении встретиться с российским лидером в Будапеште. Однако уже через несколько дней Трамп неожиданно отменил встречу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на слова Трампа о прогрессе в мирных переговорах.
Также "Комментарии" писали, что Орбан под давлением Трампа неожиданно изменил мнение о войне в Украине.