Трамп назвал истинную причину отмены встречи с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не состоялась его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. По словам американского президента, единственной причиной отмены саммита является продолжение войны России против Украины.

Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме ответил на вопрос об отмененной встрече с Путиным.

"Основной спор состоит в том, что они (россияне) просто не хотят останавливаться. Я думаю, что они остановятся. Это наносит большой ущерб России, большой вред обеим странам, это очевидно", — сказал Трамп.

Американский лидер подтвердил, что до сих пор хотел провести переговоры с Путиным в Будапеште, однако признал, что для этого необходимо, чтобы боевые действия прекратились.

"Я хотел бы это сделать", — сказал Трамп и объяснил, что пока война продолжается, это невозможно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими тесными контактами с Кремлем, заявил, что имеет "некоторые идеи", как можно добиться прекращения огня между Украиной и Россией. Сам Трамп также подчеркнул, что видит возможность завершения войны по дипломатическому пути и, по его словам, "война закончится".

Напомним, что еще в середине октября состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. После него американский президент заявил о намерении встретиться с российским лидером в Будапеште. Однако уже через несколько дней Трамп неожиданно отменил встречу.

