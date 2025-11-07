logo_ukra

BTC/USD

102559

ETH/USD

3423.29

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Орбан під тиском Трампа несподівано змінив думку про війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан під тиском Трампа несподівано змінив думку про війну в Україні

Віктор Орбан не заперечив Дональду Трампу, коли президент США запитав лідера Угорщини про війну в Україні.

7 листопада 2025, 20:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив, що Україна може здобути перемогу у війні проти Росії. Це сталося попри те, що раніше угорський лідер неодноразово заявляв, що Україна не в змозі перемогти РФ, а також стверджував, що Київ нібито вже програв війну.

Орбан під тиском Трампа несподівано змінив думку про війну в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому дому Віктора Орбана. Під час розмови з журналістами американський лідер запитав угорського прем’єра, "Ви кажете, що Україна не може виграти цю війну?". У відповідь Орбан вказав, що в України є можливість здобути перемогу.

"Диво може статися", — коротко відповів Орбан.

Трамп погодився з лідером Угорщини сказавши "так". Далі американський президент почав хвалити Орбана.

"Він дуже потужна людина, його люблять. У нього немає злочинів, немає проблем, як у деяких країнах. Можливо, у нього є кілька проблем, про які я не знаю, і, можливо, не хочу знати. Я заступаюся за Орбана, небагато людей це роблять, тому що заздрять. Європа зробила величезні помилки щодо імміграції, Орбан таких помилок не робив. Орбана поважають усі, а деякі ще й люблять", — сказав Трамп.

Також американський президент підтримав Орбана перед виборами, які відбудуться весною 2026 року. За словами Трампа, угорський лідер "буде дуже успішний на своїх майбутніх виборах".

Крім того, Трамп заявив, що Угорщині складно відмовитися від російської нафти, тому він розгляне можливість звільнити Будапешт від санкцій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про початок кінця для Орбана. Що показали опитування перед виборами в Угорщині.

Також "Коментарі" писали, що Орбан планує задобрити Трампа заради російської нафти.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини