Орбан під тиском Трампа несподівано змінив думку про війну в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив, що Україна може здобути перемогу у війні проти Росії. Це сталося попри те, що раніше угорський лідер неодноразово заявляв, що Україна не в змозі перемогти РФ, а також стверджував, що Київ нібито вже програв війну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому дому Віктора Орбана. Під час розмови з журналістами американський лідер запитав угорського прем’єра, "Ви кажете, що Україна не може виграти цю війну?". У відповідь Орбан вказав, що в України є можливість здобути перемогу.

"Диво може статися", — коротко відповів Орбан.

Трамп погодився з лідером Угорщини сказавши "так". Далі американський президент почав хвалити Орбана.

"Він дуже потужна людина, його люблять. У нього немає злочинів, немає проблем, як у деяких країнах. Можливо, у нього є кілька проблем, про які я не знаю, і, можливо, не хочу знати. Я заступаюся за Орбана, небагато людей це роблять, тому що заздрять. Європа зробила величезні помилки щодо імміграції, Орбан таких помилок не робив. Орбана поважають усі, а деякі ще й люблять", — сказав Трамп.

Також американський президент підтримав Орбана перед виборами, які відбудуться весною 2026 року. За словами Трампа, угорський лідер "буде дуже успішний на своїх майбутніх виборах".

Крім того, Трамп заявив, що Угорщині складно відмовитися від російської нафти, тому він розгляне можливість звільнити Будапешт від санкцій.

