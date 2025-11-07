Трамп назвав справжню причину скасування зустрічі з Путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому не відбулася його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. За словами американського президента, єдиною причиною скасування саміту є продовження війни Росії проти України.

Трамп пояснив, чому скасував зустріч із Путіним. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Білому домі відповів на питання щодо скасованої зустрічі з Путіним.

"Основна суперечка полягає в тому, що вони (росіяни) просто не хочуть зупинятися. Я думаю, що вони зупиняться. Це завдає великої шкоди Росії, великої шкоди обом країнам, це очевидно", — сказав Трамп.

Американський лідер підтвердив, що досі хотів би провести переговори з Путіним у Будапешті, проте визнав, що для цього необхідно, щоб бойові дії припинилися.

"Я хотів би це зробити", — сказав Трамп та пояснив, що поки війна триває, це неможливо.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своїми тісними контактами з Кремлем, заявив, що має "деякі ідеї", як можна досягти припинення вогню між Україною та Росією. Сам Трамп також підкреслив, що бачить можливість завершення війни дипломатичним шляхом і, за його словами, "війна закінчиться".

Нагадаємо, що ще в середині жовтня відбулася телефонна розмова між Путіним і Трампом. Після неї американський президент заявив про намір зустрітися з російським лідером у Будапешті. Проте вже за кілька днів Трамп несподівано скасував зустріч.

