Трамп назвал настоящую причину, почему имеет право на еще один президентский срок

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп намекнул, что он имеет право на еще один президентский срок, поскольку считает, что его обманули на выборах 2020 года. Свое заявление американский лидер сделал перед вылетом в Техас.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Трамп сделал заявление во время извилистой речи в порту Корпус-Кристи в Техасе. Американский лидер был в бейсболке с надписью "Американская бухта" и вышел на сцену под свою фирменную предвыборную песню: "Боже, благослови США" Ли Гринвуда.
Также Трамп подвел итог своей речи о положении дел в стране. Кроме того, он поделился странной историей о своем друге, который сказал, что его брак улучшился, потому что благодаря политике администрации Трампа его счет 401 (k) вырос. Речь идет о пенсионном накопительном плане в США, который финансируется работодателем и позволяет работникам откладывать часть своей заработной платы.
