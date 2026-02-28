logo

Главная Новости Мир США Трамп назвал настоящую причину, почему имеет право на еще один президентский срок
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп назвал настоящую причину, почему имеет право на еще один президентский срок

Дональд Трамп все чаще задумывается о третьем президентском сроке

28 февраля 2026, 07:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп намекнул, что он имеет право на еще один президентский срок, поскольку считает, что его обманули на выборах 2020 года. Свое заявление американский лидер сделал перед вылетом в Техас.

Трамп назвал настоящую причину, почему имеет право на еще один президентский срок

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Стоит ли нам остаться еще на один срок? Ну, у нас есть на это право, потому что они обманули нас во втором туре – если подумать, то мы на самом деле имеем на это право", – отметил президент США.

Трамп сделал заявление во время извилистой речи в порту Корпус-Кристи в Техасе. Американский лидер был в бейсболке с надписью "Американская бухта" и вышел на сцену под свою фирменную предвыборную песню: "Боже, благослови США" Ли Гринвуда.

Также Трамп подвел итог своей речи о положении дел в стране. Кроме того, он поделился странной историей о своем друге, который сказал, что его брак улучшился, потому что благодаря политике администрации Трампа его счет 401 (k) вырос. Речь идет о пенсионном накопительном плане в США, который финансируется работодателем и позволяет работникам откладывать часть своей заработной платы. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о возможном силовом разрешении конфликта с Ираном. Общаясь с прессой на лужайке возле Белого дома, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон пока не перешел в финальную стадию планирования атаки.

"Мы еще не приняли окончательного решения", — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов о возможном ударе.

Также издание "Комментарии" сообщало – в четверг 26 февраля главный американский военачальник на Ближнем Востоке Брэд Купер доложил президенту США Дональду Трампу о вариантах возможных военных действий против Ирана. Об этом говорится в публикации издания "Axios".




