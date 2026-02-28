Трамп назвав справжню причину, чому має право на ще один президентський термін

Президент США Дональд Трамп натякнув, що має право на ще один президентський термін, оскільки вважає, що його обдурили на виборах 2020 року. Свою заяву американський лідер зробив перед вильотом до Техасу.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Чи варто нам залишитись ще на один термін? Ну, у нас є на це право, тому що вони обдурили нас у другому турі – якщо подумати, то ми насправді маємо на це право", – зазначив президент США.

Трамп зробив заяву під час звивистого мовлення в порту Корпус-Крісті в Техасі. Американський лідер був у бейсболці з написом "Американська бухта" і вийшов на сцену під свою фірмову передвиборчу пісню: "Боже, благослови США" Лі Грінвуда.

Також Трамп підбив підсумок своєї промови про стан справ у країні. Крім того, він поділився дивною історією про свого друга, який сказав, що його шлюб покращився, тому що завдяки політиці адміністрації Трампа його рахунок 401 (k) виріс. Йдеться про пенсійний накопичувальний план у США, який фінансується роботодавцем та дозволяє працівникам відкладати частину своєї заробітної плати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про можливе силове вирішення конфлікту з Іраном. Спілкуючись із пресою на галявині біля Білого дому, американський лідер наголосив, що Вашингтон поки не перейшов у фінальну стадію планування атаки.

"Ми ще не ухвалили остаточного рішення", — зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про можливий удар.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у четвер 26 лютого головний американський воєначальник на Близькому Сході Бред Купер доповів президенту США Дональду Трампу про варіанти можливих бойових дій проти Ірану. Про це йдеться у публікації видання "Axios".



