Трамп назвал невероятное достижение своей администрации: чем стоит гордиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что военное уничтожение Ирана является одним из впечатляющих достижений Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном посте Дональда Трампа в Truth Social.

Глава Белого дома заявил, что США продемонстрировали миру за "16 впечатляющих месяцев правления его администрации" "невероятный подъем".

В частности, среди заслуг своей администрации американский лидер назвал "военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, военное уничтожение Ирана".

"Президент Си поздравил меня с такими значительными успехами за такой короткий промежуток времени", — написал Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что два года назад, при президенте Джо Байдене, США были "страной в упадке".

