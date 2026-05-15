Трамп назвал невероятное достижение своей администрации: чем стоит гордиться
Трамп назвал невероятное достижение своей администрации: чем стоит гордиться

Дональд Трамп похвастался, что якобы получил похвалу от Си Цзиньпина за "уничтожение Ирана"

15 мая 2026, 07:21
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что военное уничтожение Ирана является одним из впечатляющих достижений Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном посте Дональда Трампа в Truth Social.

Глава Белого дома заявил, что США продемонстрировали миру за "16 впечатляющих месяцев правления его администрации" "невероятный подъем".

В частности, среди заслуг своей администрации американский лидер назвал "военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, военное уничтожение Ирана".

"Президент Си поздравил меня с такими значительными успехами за такой короткий промежуток времени", — написал Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что два года назад, при президенте Джо Байдене, США были "страной в упадке".

Читайте также на портале "Комментарии" — США и Китай по итогам переговоров в Пекине сделали жесткое совместное заявление по Ирану. Вашингтон и Пекин согласились, что Тегеран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома после встречи Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

Договоренность стала одним из ключевых результатов переговоров, состоявшихся 14 мая в Большом зале народного собрания в Пекин. Несмотря на напряженные отношения между США и Китаем, стороны продемонстрировали общую позицию по недопущению появления ядерного оружия у Ирана.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин жестко предупредил президента США Дональда Трампа о последствиях возможного вмешательства Вашингтона в тайваньский вопрос. По данным Associated Press, глава КНР дал понять: неправильные действия США могут привести не только к кризису, но и к открытому конфликту между двумя крупнейшими державами мира.




Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
