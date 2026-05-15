Трамп назвав неймовірне досягнення своєї адміністрації: чим варто пишатися
Трамп назвав неймовірне досягнення своєї адміністрації: чим варто пишатися

Дональд Трамп похвалився, що нібито отримав похвалу від Сі Цзіньпіна за "знищення Ірану"

15 травня 2026, 07:21
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що військове знищення Ірану є одним із вражаючих досягнень Вашингтона. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому посту Дональда Трампа у Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава Білого дому заявив, що США продемонстрували світові за "16 вражаючих місяців правління його адміністрації" "неймовірне піднесення".

Зокрема, серед заслуг своєї адміністрації американський лідер назвав "військову перемогу та процвітаючі відносини у Венесуелі, військове знищення Ірану".

"Президент Сі привітав мене з такими значними успіхами за такий короткий проміжок часу", — написав Дональд Трамп.

Він підкреслив, що два роки тому, за президента Джо Байдена, США були "країною в занепаді".

Читайте також на порталі "Коментарі" — США та Китай за підсумками переговорів у Пекіні зробили жорстку спільну заяву щодо Ірану. Вашингтон і Пекін погодилися, що Тегеран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю. Про це повідомила прес-служба Білого дому після зустрічі Дональд Трамп та Сі Цзіньпін.

Домовленість стала одним із ключових результатів переговорів, що відбулися 14 травня у Великій залі народних зборів до Пекіна. Незважаючи на напружені відносини між США та Китаєм, сторони продемонстрували спільну позицію щодо недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

Також видання "Коментарі" повідомляло – під час переговорів у Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін жорстко попередив президента США Дональда Трампа про наслідки можливого втручання Вашингтона у тайванське питання. За даними Associated Press, глава КНР дав зрозуміти: неправильні дії США можуть призвести не лише до кризи, а й відкритого конфлікту між двома найбільшими державами світу.




Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
