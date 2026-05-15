Трамп назвав неймовірне досягнення своєї адміністрації: чим варто пишатися

Президент США Дональд Трамп заявив, що військове знищення Ірану є одним із вражаючих досягнень Вашингтона. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому посту Дональда Трампа у Truth Social.

Глава Білого дому заявив, що США продемонстрували світові за "16 вражаючих місяців правління його адміністрації" "неймовірне піднесення".

Зокрема, серед заслуг своєї адміністрації американський лідер назвав "військову перемогу та процвітаючі відносини у Венесуелі, військове знищення Ірану".

"Президент Сі привітав мене з такими значними успіхами за такий короткий проміжок часу", — написав Дональд Трамп.

Він підкреслив, що два роки тому, за президента Джо Байдена, США були "країною в занепаді".

