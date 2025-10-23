logo

Трамп назвал причину, почему Украина до сих пор не получила ракеты Tomahawk
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп назвал причину, почему Украина до сих пор не получила ракеты Tomahawk

Трамп назвал малоизвестную причину, почему ракеты Tomahawk не были предоставлены США для Украины.

23 октября 2025, 08:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует одна проблема, о которой мало кто знает относительно передачи ракет Tomahawk Украине. По его словам, эти крылатые ракеты являются "очень сложным оружием", которое требует длительного обучения, что США не собираются делать.

Трамп назвал причину, почему Украина до сих пор не получила ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме получил вопрос от журналистов относительно возможной поставки ракет Tomahawk для Украины. В ответ президент США указал на малоизвестный нюанс этих ракет.

"Проблема с Tomahawk, о которой многие не знают, в том, что минимум нужно шесть месяцев, а обычно год, чтобы научиться ими пользоваться. Это очень сложное оружие. Поэтому Tomahawk применим только если выпустим его мы, а мы этого делать не будем", — сказал Трамп.

Однако американский лидер отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты не планируют учить другие страны, как использовать ракеты Tomahawk.

"Овладение Tomahawk требует значительного времени и интенсивной подготовки — это мощное, очень точное оружие, и именно поэтому это такое сложное. Нужен год интенсивных тренировок, чтобы научиться им пользоваться. Мы умеем это делать, но не собираемся обучать других — это вопрос далекой перспективы", — добавил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп ответил на вопрос, когда война в Украине закончится. По его словам, у него нет конкретных сроков, когда конфликт между Украиной и РФ может быть завершен.

Также "Комментарии" писали, что Трамп поставил точку в истории со своей встречей с Путиным в Будапеште.



