Трамп назвав причину, чому Україна досі не отримала ракети Tomahawk

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявив, що існує одна проблема, про яку мало хто знає щодо передачі ракет Tomahawk Україні. За його словами, ці крилаті ракети є "дуже складною зброєю", яка потребує тривалого навчання, що США не збираються робити.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі, отримав питання від журналістів щодо можливого постачання ракет Tomahawk для України. У відповідь президент США вказав на маловідомий нюанс щодо цих ракет.
Однак американський лідер зауважив, що наразі Сполучені Штати не планують навчати інші країни, як використовувати ракети Tomahawk.
