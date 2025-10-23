logo_ukra

BTC/USD

108752

ETH/USD

3837.51

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп назвав причину, чому Україна досі не отримала ракети Tomahawk
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп назвав причину, чому Україна досі не отримала ракети Tomahawk

Трамп озвучив маловідому причину, чому ракети Tomahawk не були надані США для України.

23 жовтня 2025, 08:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що існує одна проблема, про яку мало хто знає щодо передачі ракет Tomahawk Україні. За його словами, ці крилаті ракети є "дуже складною зброєю", яка потребує тривалого навчання, що США не збираються робити.

Трамп назвав причину, чому Україна досі не отримала ракети Tomahawk

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі, отримав питання від журналістів щодо можливого постачання ракет Tomahawk для України. У відповідь президент США вказав на маловідомий нюанс щодо цих ракет.

"Проблема з Tomahawk, про яку багато хто не знає, у тому, що мінімум треба шість місяців, а зазвичай рік, щоб навчитися ними користуватися. Це дуже складна зброя. Тому Tomahawk може бути застосований лише якщо випустимо його ми, а ми цього робити не будемо", — сказав Трамп.

Однак американський лідер зауважив, що наразі Сполучені Штати не планують навчати інші країни, як використовувати ракети Tomahawk.

"Опановування Tomahawk потребує значного часу й інтенсивної підготовки — це потужна, дуже точна зброя, і саме через це вона така складна. Потрібен рік інтенсивних тренувань, щоби навчитися нею користуватися. Ми вміємо це робити, але не збираємося навчати інших — це питання далекої перспективи", — додав Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп відповів на питання, коли закінчиться війна в Україні. За його словами, у нього немає конкретних термінів, коли конфлікт між Україною та РФ може бути завершено.

Також "Коментарі" писали, що Трамп поставив крапку в історії зі своєю зустріччю з Путіним у Будапешті.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини