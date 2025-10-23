Трамп назвав причину, чому Україна досі не отримала ракети Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що існує одна проблема, про яку мало хто знає щодо передачі ракет Tomahawk Україні. За його словами, ці крилаті ракети є "дуже складною зброєю", яка потребує тривалого навчання, що США не збираються робити.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі, отримав питання від журналістів щодо можливого постачання ракет Tomahawk для України. У відповідь президент США вказав на маловідомий нюанс щодо цих ракет.

"Проблема з Tomahawk, про яку багато хто не знає, у тому, що мінімум треба шість місяців, а зазвичай рік, щоб навчитися ними користуватися. Це дуже складна зброя. Тому Tomahawk може бути застосований лише якщо випустимо його ми, а ми цього робити не будемо", — сказав Трамп.

Однак американський лідер зауважив, що наразі Сполучені Штати не планують навчати інші країни, як використовувати ракети Tomahawk.

"Опановування Tomahawk потребує значного часу й інтенсивної підготовки — це потужна, дуже точна зброя, і саме через це вона така складна. Потрібен рік інтенсивних тренувань, щоби навчитися нею користуватися. Ми вміємо це робити, але не збираємося навчати інших — це питання далекої перспективи", — додав Трамп.

