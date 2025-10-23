Трамп поставив крапку в історії зі своєю зустріччю з Путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідна заява Трампа прозвучала під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я скасував зустріч з Путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого маємо досягти, тому я це зробив. Щоразу у нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить", — зазначив президент США.

Також Дональд Трамп прокоментував можливість постачання ракет "Tomahawk" Україні. Він заявив, що для навчання потрібно щонайменше півроку.

"Потрібно мінімум півроку, щоб навчитися користуватися Tomahawk. Єдиний спосіб, це якщо їх запустимо ми (США — ред.). Але ми цього не збираємося робити", — зазначив глава Білого дому.

