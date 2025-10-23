Рубрики
Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідна заява Трампа прозвучала під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Також Дональд Трамп прокоментував можливість постачання ракет "Tomahawk" Україні. Він заявив, що для навчання потрібно щонайменше півроку.
Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор відверто тягне час, виставляючи американського лідера в Дональда Трампа не дуже добре перед усім світом. Для того, щоб показати Путіну, що це небезпечна тактика Трампу потрібно відправити українцям ту зброю, яку вони давно просять у Штатів і запровадити вторинні санкції насамперед проти Китаю. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише New York Post.
Також видання "Коментарі" повідомляло – пауза, що склалася у процесі підготовки саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа потребує втручання на найвищому рівні, але воно має бути підготовлене. Про це у коментарі російським пропагандистським ЗМІ заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков .
Головний рупор Кремля зазначив, що зустріч Путіна та Трампа була взаємним бажанням двох президентів. Але підготовка нових переговорів Путіна і Трампа виявилася оточена великою кількістю пліток і пересудів, переважно вони не відповідають дійсності.