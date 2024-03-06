Трамп назвал виновного в начале войны в Украине

Кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что в войне в Украине и Израиле виновен действующий президент США Джо Байден. По словам Трампа, будь он в кресле президента, то войны в Украине и на Ближнем Востоке можно было бы избежать.



Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в войне в Украине. Фото с открытых источников

Бывший президент США Дональд Трамп усилил свою предвыборную риторику против оппонента Джо Байдена. В интервью для Fox&Friends Трамп высказался о войне на Ближнем Востоке.

"Этого бы никогда не произошло, будь я президентом. Иран был разорен... У них не было денег на ХАМАС, на Хезболлу, они были разорены. Они бы этого не сделали со мной. Я вам это гарантирую. Они сделали это, потому что не уважают Байдена", — сказал Трамп.

Также лидер республиканцев высказался о войне в Украине подобным образом и обвинил Байдена в возникновении обоих военных конфликтов.

"Этого никогда не должно было произойти. Так же Россия никогда бы не напала на Украину. Вся ответственность лежит на Байдене. Все эти люди, мертвые в Украине, России и Израиле, все эти разрушенные территории. Люди сейчас жили бы чудесной жизнью", – считает Дональд Трамп.

По словам Трампа из-за деятельности Джо Байдена мир приблизился к третьей мировой войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп пригрозил Судным днем для своих врагов, если победит на выборах в США. А поклонникам указал, что его победа станет "днем освобождения".

Также "Комментарии" писали о том, что Дональд Трамп проиграл первые праймериз. Есть ли шансы у конкурентки бывшего президента США Никки Хейли победить Трампа.