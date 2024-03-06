Трамп назвал виновного в начале войны в Украине

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Slava Kot
Кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что в войне в Украине и Израиле виновен действующий президент США Джо Байден. По словам Трампа, будь он в кресле президента, то войны в Украине и на Ближнем Востоке можно было бы избежать.
Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в войне в Украине. Фото с открытых источников
Бывший президент США Дональд Трамп усилил свою предвыборную риторику против оппонента Джо Байдена. В интервью для Fox&Friends Трамп высказался о войне на Ближнем Востоке.
Также лидер республиканцев высказался о войне в Украине подобным образом и обвинил Байдена в возникновении обоих военных конфликтов.
По словам Трампа из-за деятельности Джо Байдена мир приблизился к третьей мировой войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп пригрозил Судным днем для своих врагов, если победит на выборах в США. А поклонникам указал, что его победа станет "днем освобождения".
Также "Комментарии" писали о том, что Дональд Трамп проиграл первые праймериз. Есть ли шансы у конкурентки бывшего президента США Никки Хейли победить Трампа.
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бандерівець
сегодня, 09:31
і де він зказав щось крамольного???? все що він сказав - правда