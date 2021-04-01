Трамп не исключает участия в президентской гонке в 2024 году

Дональд Трамп рассчитывает сменить Джо Байдена в президентском кресле. Экс-президент Америки сообщил, что планирует баллотироваться на предстоящих президентских выборах и стать 47-м президентом США

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Мы любим нашу страну. Мы все многим обязаны нашей стране. Но сейчас мы должны помочь нашей стране… Мы хорошо работали, решали проблему Ирана, Китая. Мы начали делать великие вещи, и вы видите, что происходит сейчас. Я думаю, Китай очень рад, Россия, многие страны сейчас очень рады. Они смотрят на происходящее, и им не верится", — рассказал Дональд Трамп.

По его словам, у него есть обоснованная надежде на победу в президентской гонке. Также в своем интервью Трамп резко раскритиковал нынешнюю политику Белого дома и стратегию действующего президента.

Напомним, в социальной сети Facebook заявили, что будут удалять любые материалы с голосом экс-президента США Дональда Трампа из-за блокировки учетных записей Трампа в Facebook и Istagram. Соответствующее письмо компании разместила невестка Трампа, журналистка Лара Трамп, у себя в Instagram. В сообщении Facebook говорится, что любой контент с голосом Дональда Трампа будет впредь удаляться, а к аккаунтам, которые его публиковали, будут применяться дополнительные ограничения.

Лара Трамп сообщила, что Facebook уже удалил видеотизер ее интервью с тестем, которое должно скоро выйти на Fox News. В Facebook заявили, что "это руководство применяется ко всем учетным записям и страницам, включая Team Trump, и другим компаниям на нашей платформе". Напомним, что учетные записи 45 президента США были заблокированы компанией Facebook в январе после беспорядков и попытки штурма его сторонниками Капитолия. Генеральный директор компании Марк Цукерберг тогда заявил, что "риски, связанные с тем, что президент продолжит пользоваться нашими услугами, просто слишком велики".

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