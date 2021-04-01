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В Facebook будут удалять любые материалы с голосом Трампа: детали

В Facebook будут удалять контент с голосом экс-президента США Дональда Трампа

сегодня, 13:14
Автор:

Лиза Снисар

В социальной сети Facebook заявили, что будут удалять любые материалы с голосом экс-президента США Дональда Трампа из-за блокировки учетных записей Трампа в Facebook и Istagram. Соответствующее письмо компании разместила невестка Трампа, журналистка Лара Трамп, у себя в Instagram.

В Facebook будут удалять любые материалы с голосом Трампа: детали

Дональд Трамп - фото из открытых источников

В сообщении Facebook говорится, что любой контент с голосом Дональда Трампа будет впредь удаляться, а к аккаунтам, которые его публиковали, будут применяться дополнительные ограничения.

"В соответствии с блокировкой, которую мы предприняли в отношении аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram, дальнейший контент, содержащий речи Дональда Трампа, будет удален и приведет к дополнительным ограничениям этих аккаунтов", – указано в письме.

Лара Трамп сообщила, что Facebook уже удалил видеотизер ее интервью с тестем, которое должно скоро выйти на Fox News. В Facebook заявили, что "это руководство применяется ко всем учетным записям и страницам, включая Team Trump, и другим компаниям на нашей платформе".

Напомним, что учетные записи 45 президента США были заблокированы компанией Facebook в январе после беспорядков и попытки штурма его сторонниками Капитолия. Генеральный директор компании Марк Цукерберг тогда заявил, что "риски, связанные с тем, что президент продолжит пользоваться нашими услугами, просто слишком велики".

Напомним, что после блокировки Трампа в соцсетях, он запустил свой официальный сайт 45office.com. Основная цель веб-платформы — поддерживать контакт и общаться со своими поклонниками. Отметим, что сайт Трампа чем-то похож на сайт действующего президента Джо Байдена.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CNENWoUrQVn/
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