На фоне множества скептических разговоров политика президента США Дональда Трампа по Украине, похоже, приобрела несколько последовательных нитей: Америка не позволит России просто выиграть, но Конгресс также не будет просить одобрить новые многомиллиардные пакеты помощи. Трамп будет ожидать, что Европа возьмет на себя львиную долю расходов на поддержку Украины. Любое американское оружие не будет подарено, а будет продано Киеву на коммерческих условиях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации The Telegraph.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в то же время последние санкции показывают, что Трамп готов оказывать на Россию больше экономического давления, чем Байден когда-либо оказывал.

"Трамп понял, что не может позволить Украине проиграть, особенно если ответственность возложат на него. Он делает все, чтобы возложить максимум давления на европейцев, чтобы они закрывали финансовые дыры", — отметил бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который имел дело с Трампом в его первый срок.

В материале говорится, что, учитывая, что Украина – крупнейшая страна Европы после России, нет ничего необоснованного в ожидании, что европейские правительства оплатят большую часть счетов за поддержку Зеленского. И поэтому пока Дональд Трамп вряд ли уйдет от Украины или любого другого международного кризиса.

