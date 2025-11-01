Трамп не дозволить РФ перемогти в Україні: про що говорить нова тактика США

На тлі безлічі скептичних розмов політика президента США Дональда Трампа щодо України, схоже, придбала кілька послідовних ниток: Америка не дозволить Росії просто виграти, але Конгрес також не проситиме схвалити нові багатомільярдні пакети допомоги. Трамп чекатиме, що Європа візьме на себе левову частку витрат на підтримку України. Будь-яка американська зброя не буде подарована, а буде продана Києву на комерційних умовах. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Telegraph.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що останні санкції показують, що Трамп готовий чинити на Росію більше економічного тиску, ніж Байден коли-небудь чинив.

"Трамп зрозумів, що не може дозволити Україні програти, особливо якщо відповідальність покладуть на нього. Він робить усе, щоб покласти максимум тиску на європейців, щоб вони закривали фінансові дірки", — зазначив колишній міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант, який мав справу з Трампом у його перший термін.

У матеріалі йдеться, що з огляду на те, що Україна – найбільша країна Європи після Росії, немає нічого необґрунтованого в очікуванні, що європейські уряди сплатять більшу частину рахунків за підтримку Зеленського. І тому поки що Дональд Трамп навряд чи втече від України чи будь-якої іншої міжнародної кризи.

