Трамп неожиданно дал заднюю: президент США удивил кардинальным решением по войне

Президент США Дональд Трамп неожиданно объявил об отмене запланированной военной операции против Ирана, предусматривавшей воздушные удары и бомбардировку ряда целей на территории страны. О своем решении он сообщил в социальной сети Truth Social, объяснив его прогрессом в переговорах с Тегераном.

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По словам американского лидера, переговорный процесс вышел на самый высокий уровень иранского руководства и получил необходимое одобрение. Поэтому Вашингтон решил воздержаться от применения силы и дать шанс дипломатическому урегулированию ситуации.

"Основываясь на том факте, что переговоры с Исламской Республикой Иран были доведены до самого высокого уровня иранского руководства и одобрены, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные в этот вечер удары и бомбардировки по Ирану", — заявил Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что будущее соглашение уже согласовано не только на концептуальном уровне, но и содержит конкретные механизмы реализации. По его словам, документ поддерживают ведущие государства региона, в том числе Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания и Египет.

В то же время Трамп подчеркнул, что морская блокада Ирана будет действовать до окончательного завершения переговоров и официального подписания соглашения.

"Морская блокада будет оставаться в полной силе до тех пор, пока это соглашение не будет завершено — время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", — написал глава Белого дома.

Заявление об отмене атаки раздалось на фоне резких высказываний Трампа накануне. Ранее он угрожал нанести Ирану мощные удары после инцидента с ущербом американского вертолета Apache вблизи Ормузского пролива. Кроме того, президент США заявлял о готовности нанести "очень сильный удар" и не исключал возможности установления контроля над ключевыми объектами иранской нефтяной инфраструктуры.

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