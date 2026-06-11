Трамп несподівано дав задню: президент США здивував кардинальним рішенням щодо війни

Президент США Дональд Трамп несподівано оголосив про скасування запланованої військової операції проти Ірану, яка передбачала повітряні удари та бомбардування низки цілей на території країни. Про своє рішення він повідомив у соціальній мережі Truth Social, пояснивши його прогресом у переговорах з Тегераном.

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За словами американського лідера, переговорний процес вийшов на найвищий рівень іранського керівництва та отримав необхідне схвалення. Саме тому Вашингтон вирішив утриматися від застосування сили й дати шанс дипломатичному врегулюванню ситуації.

"Грунтуючись на тому факті, що переговори з Ісламською Республікою Іран були доведені до найвищого рівня іранського керівництва і схвалені, я, як президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані цього вечора удари та бомбардування щодо Ірану", — заявив Трамп.

Американський президент також наголосив, що майбутня угода вже узгоджена не лише на концептуальному рівні, а й містить конкретні механізми реалізації. За його словами, документ підтримують провідні держави регіону, серед яких Ізраїль, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Туреччина, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданія та Єгипет.

Водночас Трамп підкреслив, що морська блокада Ірану залишатиметься чинною до остаточного завершення переговорів та офіційного підписання угоди.

"Морська блокада залишатиметься в повній силі доти, доки ця угода не буде завершена — час і місце підписання буде оголошено найближчим часом", — написав глава Білого дому.

Заява про скасування атаки пролунала на тлі різких висловлювань Трампа напередодні. Раніше він погрожував завдати Ірану потужних ударів після інциденту зі збиттям американського гелікоптера Apache поблизу Ормузької протоки. Крім того, президент США заявляв про готовність завдати "дуже сильного удару" та не виключав можливості встановлення контролю над ключовими об’єктами іранської нафтової інфраструктури.

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