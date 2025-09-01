Трамп неожиданно изменил мнение по поводу Китая: что заявил

Президент США Дональд Трамп заявил, что даст свое согласие на то, чтобы более полумиллиону новых студентов из Китая приступили к обучению в США. Якобы это решение он принял несмотря на мнение части его сторонников, что это не соответствует политике "Америка прежде всего".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп в интервью The Daily Caller, которое вышло в воскресенье, заявил, что Китай обеспечивает Америке "много денег прямо сейчас" и настаивает, что разрешить поступление новых китайских студентов в университеты в Штатах – "правильная вещь".

"У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Думаю, любой стране очень обидно услышать, что ее студентов не примут на обучение", – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, являются ли его слова о намерении предоставить студенческие визы новым студентам из Китая переговорной тактикой или шагом, который, по его мнению, выгоден для США.

"Знаете, я умею ладить с Китаем... Китай сейчас платит нам очень много денег. Они платят нам сотни миллионов долларов", – добавил президент.

Впервые Трамп сказал о своих намерениях на прошлой неделе во время встречи с президентом Южной Кореи, заявив, что собирается согласовать студенческие визы для 600 тысяч китайских студентов, и что это "очень важно".

В интервью Дональд Трамп уточнил, что эта цифра касается двухлетнего периода и что он не будет требовать ничего в обмен на это от Пекина.

"Нет, я ничего не хочу в обмен на это. Мы хорошо ладим. Они платят нам сотни миллионов долларов", – сказал американский лидер.

