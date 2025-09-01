Трамп неожиданно изменил мнение по поводу Китая: что заявил

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что даст свое согласие на то, чтобы более полумиллиону новых студентов из Китая приступили к обучению в США. Якобы это решение он принял несмотря на мнение части его сторонников, что это не соответствует политике "Америка прежде всего".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп в интервью The Daily Caller, которое вышло в воскресенье, заявил, что Китай обеспечивает Америке "много денег прямо сейчас" и настаивает, что разрешить поступление новых китайских студентов в университеты в Штатах – "правильная вещь".
Впервые Трамп сказал о своих намерениях на прошлой неделе во время встречи с президентом Южной Кореи, заявив, что собирается согласовать студенческие визы для 600 тысяч китайских студентов, и что это "очень важно".
В интервью Дональд Трамп уточнил, что эта цифра касается двухлетнего периода и что он не будет требовать ничего в обмен на это от Пекина.
