Трамп неожиданно направил угрожающее предупреждение Путину о войне против Украины

Президент США Дональд Трамп неожиданно разместил в своей соцсети Truth Social статью Fox News, которая интерпретирует его действия по Венесуэле как прямое предупреждение российскому диктатору Владимиру Путину. Таким образом, Вашингтон может демонстрировать готовность давить на союзников Кремля по всему миру, если Россия продолжит агрессию против Украины.

Трамп направил угрожающее предупреждение Путину

Дональд Трамп в Truth Social поделился колонкой журналиста Дэвида Маркуса, где автор утверждает, что американские шаги по Венесуэле являются частью более широкой стратегии, в том числе и сигналом для Москвы о том, что влияние Кремля на международной арене ослабевает.

"Агрессия Трампа по Венесуэле — предупреждение для Путина. Клиентские государства России падают одно за другим, поскольку Трамп усиливает давление на Москву из-за войны в Украине", — начинается материал журналиста.

Под "клиентскими государствами" Маркус подразумевает страны, находящиеся в сфере влияния Кремля, в частности, Иран, Сирию и Венесуэлу под контролем режима Николаса Мадуро.

По словам Маркуса, позиция США по Каракасу демонстрирует, что Трамп может использовать глобальную карту союзников России как инструмент геополитического давления. Такое мнение поддерживает и Петер Доран из Фонда защиты демократий, на который ссылается журналист.

Трамп угрожает Путину из-за Венесуэлы

Доран напоминает, когда Иран и Сирия нуждались в помощи, Кремль не смог должным образом поддержать своих союзников. Если Россия окажется в аналогичной ситуации с Венесуэлой, режим Мадуро может повторить их судьбу.

Автор статьи объясняет логику администрации Трампа тем, что Вашингтон не заинтересован в прямой военной конфронтации с Россией, которая может привести к глобальной войне. США же могут "выбивать" союзников Кремля по периметру, ослабляя его позиции.

"Трамп поставил Путина в чрезвычайно затруднительное положение. Если диктатор продолжит цепляться за свою фантазию вернуть себе всю Украину и восстановить СССР, он рискует тем, что США начнут взрывать его союзников и клиентов по всему миру", — заключает Маркус.

