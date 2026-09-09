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Трамп неожиданно похвалил «друзей Путина»: что стоит за восторгом президента США от успеха АдГ

Американский лидер приветствовал громкую победу ультраправой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт и связал ее успех с недовольством немцев миграционной политикой

9 сентября 2026, 14:35
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп публично приветствовал успех ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Партия, которую из-за ее пророссийских взглядов часто называют "друзьями Путина", получила одобрение американского президента.

Трамп неожиданно похвалил «друзей Путина»: что стоит за восторгом президента США от успеха АдГ

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп прокомментировал результаты голосования, состоявшегося 6 сентября, в своей социальной сети Truth Social. По его словам, АдГ пережила "поистине знаменательную ночь", поскольку немецкие избиратели якобы устали от действующих миграционных правил.

"Люди наконец-то устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые так сильно навредили Германии", — заявил американский лидер, добавив, что популистские силы набирают силу.

Особое внимание привлекло завершение публикации Трампа — "MGGA!!!". Таким образом президент США обыграл собственный политический лозунг MAGA – Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой"), адаптировав его под немецкую аудиторию.

Поддержка Трампом АдГ может иметь заметный политический резонанс. Партия занимает жесткую позицию по вопросам миграции и выступает с критикой нынешнего политического курса Германии. При этом ее представители неоднократно делали заявления, которые воспринимаются как благоприятные для Москвы.

На этом фоне слова Трампа выглядят особенно примечательно: президент США фактически приветствует усиление одной из наиболее спорных политических сил Германии и связывает ее успех с недовольством традиционной политикой.

Победа АдГ в Саксонии-Анхальт становится частью более широкого европейского тренда – роста популярности правопопулистских партий. Для Германии это одновременно сигнал традиционным партиям и потенциальный вызов устоявшемуся политическому балансу.

Ранее "Комментарии" писали – это то, чего боялась вся Европа: почему победа AfD в Германии встревожила ЕС.




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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117238047671794766
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