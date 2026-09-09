Трамп несподівано похвалив "друзів Путіна": що стоїть за захопленням президента США від успіху АдН

Президент США Дональд Трамп привітав успіх ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) на виборах у федеральній землі Саксонія-Анхальт. Партія, яку через її проросійські погляди часто називають "друзями Путіна", отримала схвалення американського президента.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп прокоментував результати голосування, яке відбулося 6 вересня, у своїй соціальній мережі Truth Social. За його словами, АдН пережила "воістину знаменну ніч", оскільки німецькі виборці нібито втомилися від чинних міграційних правил.

"Люди нарешті втомилися від абсолютно жахливих імміграційних правил і норм, які так сильно нашкодили Німеччині", — заявив американський лідер, додавши, що популістські сили набирають сили.

Особливу увагу привернув завершення публікації Трампа – "MGGA!!!". Таким чином президент США обіграв власне політичне гасло MAGA – Make America Great Again ("Зробимо Америку знову великою"), адаптувавши його під німецьку аудиторію.

Підтримка Трампом АдН може мати помітний політичний резонанс. Партія займає жорстку позицію з питань міграції та виступає із критикою нинішнього політичного курсу Німеччини. При цьому її представники неодноразово робили заяви, які сприймаються як сприятливі для Москви.

На цьому тлі слова Трампа виглядають особливо примітно: президент США фактично вітає посилення однієї з найбільш спірних політичних сил Німеччини та пов'язує її успіх із невдоволенням традиційною політикою.

Перемога АдН у Саксонії-Анхальт стає частиною ширшого європейського тренду – зростання популярності правопопулістських партій. Для Німеччини це одночасно сигнал традиційним партіям і потенційний виклик усталеному політичному балансу.

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