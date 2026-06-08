Президент США Дональд Трамп согласился рассмотреть Патриарха Иерусалимского Теофила III как возможного посредника в переговорах между Украиной и Россией о прекращении огня. Об этом сообщают источники издания Ynet, знакомые с деталями встречи, которая состоялась в Белом доме 4 июня.

Трамп предлагает Патриарху Иерусалиму как посредника в переговорах Украины и РФ

По информации Ynet, разговор между Трампом и Патриархом длился около 40 минут и был сосредоточен на возможности создания альтернативного канала коммуникации между Киевом и Москвой. Идея заключается в использовании религиозного лидера как нейтральной фигуры, способной поддерживать диалог в сложных политических условиях.

Патриарх Иерусалимский рассматривается как фигура, имеющая доверие в Украине и России благодаря его роли в православном мире и участию в гуманитарных и дипломатических инициативах. В частности, у него уже был опыт посредничества в освобождении израильских заложников и других чувствительных переговорах.

По данным источников, Теофил III может до конца июня посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным в рамках подготовки к потенциальной миссии. Его окружение считает, что именно отсутствие политической ангажированности является ключевым преимуществом в этой роли. По словам собеседников издания, в команде Трампа рассматривают разные нестандартные дипломатические форматы, способные обойти тупик в прямых переговорах между Украиной и Россией для окончания войны.

Во время встречи Патриарх также наградил Трампа почетным знаком "Носитель Большого Креста" Ордена Крестоносцев Гроба Господня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп нарушил свое главное обещание.

Также "Комментарии" писали об олигархе, через которого Зеленский передал послание Путину о мирных переговорах.