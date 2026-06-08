Трамп несподівано запропонував нового переговірника між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп погодився розглянути Патріарха Єрусалимського Теофіла III як можливого посередника у переговорах між Україною та Росією щодо припинення вогню. Про це повідомляють джерела видання Ynet, обізнані з деталями зустрічі, яка відбулася в Білому домі 4 червня.

Трамп пропонує Патріарха Єрусалиму як посередника у переговорах України та РФ

За інформацією Ynet, розмова між Трампом і Патріархом тривала близько 40 хвилин і була зосереджена на можливості створення альтернативного каналу комунікації між Києвом і Москвою. Ідея полягає у використанні релігійного лідера як нейтральної фігури, здатної підтримувати діалог у складних політичних умовах.

Патріарха Єрусалимського розглядають як постать, що має довіру в Україні та Росії завдяки його ролі у православному світі та участі в гуманітарних і дипломатичних ініціативах. Зокрема, він уже мав досвід посередництва у звільненні ізраїльських заручників та інших чутливих переговорах.

За даними джерел, Теофіл III може до кінця червня відвідати Москву для зустрічі з Володимиром Путіним у межах підготовки до потенційної місії. Його оточення вважає, що саме відсутність політичної заангажованості є ключовою перевагою у цій ролі. За словами співрозмовників видання, у команді Трампа розглядають різні нестандартні дипломатичні формати, здатні обійти глухий кут у прямих переговорах між Україною та Росією щодо закінчення війни.

Під час зустрічі Патріарх також нагородив Трампа почесною відзнакою "Носій Великого Хреста" Ордена Хрестоносців Гробу Господнього.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дональд Трамп порушив свою головну обіцянку.

Також "Коментарі" писали про олігарха, через якого Зеленський передав послання Путіну про мирні переговори.