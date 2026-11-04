Трамп неожиданно сменил тон после разгрома республиканцев: что заявил президент США

Результаты промежуточных выборов в США могут оказаться гораздо болезненнее для Республиканской партии, чем предполагалось ранее. На фоне успехов демократов американский президент Дональд Трамп неожиданно заявил о готовности признать результаты голосования и наладить взаимодействие с политическими соперниками. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди демократов, а также The New York Times, ссылаясь на комментарии самого главы Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации CNN, представители Демократической партии считают, что нынешние результаты способны обеспечить им более 240 мест в Палате представителей. Еще несколько недель назад такой сценарий казался маловероятным. Один из собеседников телеканала допускает, что итоговое количество мандатов может приблизиться к 250.

Особенно показательными стали победы демократов в округах, которые традиционно поддерживают республиканцев. В некоторых из них Трамп ранее выигрывал с двузначным преимуществом. При этом демократические кандидаты, чьи позиции считались уязвимыми, сумели сохранить свои места.

На этом фоне Трамп дал понять, что не намерен немедленно оспаривать результаты голосования. В разговоре с The New York Times он заявил, что полностью готов признать итоги выборов.

Более того, американский лидер допустил возможность политического компромисса: "Мы будем сотрудничать с демократами и, знаете, с нетерпением ждем этого сотрудничества. Мы, вероятно, что-нибудь придумаем".

По оценке CNN, подобные заявления могут свидетельствовать о том, что президент рассматривает возможность договоренностей с оппонентами, особенно если республиканцы действительно утратят контроль над Конгрессом.

Впрочем, говорить о полном изменении политической позиции Трампа пока преждевременно. Подсчет голосов продолжается, а заявления президента могут измениться в зависимости от окончательных результатов.

В своей социальной сети Truth Social Трамп также напомнил, что его имени не было в избирательном бюллетене. По его словам, если бы он участвовал в голосовании, республиканцы одержали бы "огромную победу".

Таким образом, американского президента ждет непростой политический период: если прогнозы подтвердятся, демократам достанется больше влияния в Конгрессе, а Белому дому придется искать с ними общий язык.

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