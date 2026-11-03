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В США стартовали выборы в Конгресс: когда ждать первые результаты

На промежуточных выборах американцы определят состав Палаты представителей и треть Сената

3 ноября 2026, 14:05
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Кравцев Сергей

В Соединенных Штатах стартовали промежуточные выборы в Конгресс, которые определят политический баланс в американском парламенте. Избирателям предстоит выбрать всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Об этом сообщает CNN.

В США стартовали выборы в Конгресс: когда ждать первые результаты

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Голосование началось утром 3 ноября по местному времени. Первыми участки открылись в штате Вермонт – в 5:00 по восточному времени, что соответствует полудню по Киеву. Затем голосование стартовало в других штатах. Последними к процессу присоединятся Аляска и Вашингтон, где участки должны открыться в 11:00 по восточному времени, а также Гавайи – в полдень.

Первые избирательные участки закроются в 18:00 по восточному времени. По киевскому времени это будет уже 1:00 ночи 4 ноября. После этого ожидаются первые результаты подсчета голосов, хотя окончательная картина может проясняться постепенно – по мере поступления данных из разных штатов.

Еще до основного дня голосования миллионы американцев воспользовались возможностью проголосовать досрочно или отправить бюллетени по почте. По данным, приведенным CNN, к началу дня таких избирателей было уже более 57 миллионов.

Параллельно с выборами в Конгресс в 36 штатах проходят кампании по избранию губернаторов. Таким образом, голосование определит не только состав федерального законодательного органа, но и политическое руководство значительной части американских штатов.

Промежуточные выборы традиционно рассматриваются как важный показатель отношения избирателей к действующей администрации. Их результаты способны повлиять на дальнейшую работу Белого дома с Конгрессом, поскольку именно распределение мест в обеих палатах определяет возможности продвижения законопроектов и реализации политической повестки президента.

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