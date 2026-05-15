Трамп несподівано погодився з Сі Цзіньпіном: США справді занепадають
Трамп несподівано погодився з Сі Цзіньпіном: США справді занепадають

Президент США звинуватив Байдена у руйнуванні країни, заявив про «розгром Ірану» і проголосив Америку найсильнішою державою світу

15 травня 2026, 09:00
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав резонансну заяву лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що Сполучені Штати були "занепадною нацією". Однак, за словами голови Білого дому, йдеться виключно про період президентства Джо Байдена та попередню адміністрацію демократів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Свою заяву Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social. Американський лідер заявив, що Сі Цзіньпін "на 100% прав", якщо говорити про наслідки політики Байдена, яка, на думку Трампа, завдала країні колосальних збитків.

Президент США перерахував цілу низку проблем, які, як він вважає, привели Америку до кризи. Серед них – відкриті кордони та нелегальна міграція, високі податки, зростання злочинності, програми різноманітності та інклюзивності, а також участь трансгендерів у жіночому спорті. Окремо Трамп розкритикував міжнародні торгові угоди, укладені попередньою владою.

Водночас нинішній господар Білого дому заявив, що лише за 16 місяців його другого президентського терміну Сполучені Штати пережили "неймовірний зліт". За словами Трампа, зараз Америка знову стала головною економічною та військовою силою світу.

Серед своїх досягнень президент назвав рекордні показники фондового ринку, найбільший ринок праці в історії США та залучення 18 трильйонів доларів іноземних інвестицій. Крім того, Трамп заявив про "розгром Ірану" і пообіцяв продовжити жорстку політику щодо Тегерана.

Незважаючи на різку риторику, американський лідер наголосив, що розраховує на покращення відносин з Китаєм. За його словами, сильна Америка викликає повагу як у союзників, так і геополітичних суперників Вашингтона.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
