Трамп неожиданно высказался о евреях: прогнозирует уничтожение Израиля

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что если он проиграет на президентских выборах, частично виноваты в этом будут американские евреи как электоральная группа. По его словам, они поддерживают Камалу Харрис, которая будет способствовать "уничтожению" Израиля в случае победы на выборах в США.



Дональд Трамп. Фото: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Дональд Трамп во время выступления на заседании Израильско-американского совета (IAC) в Вашингтоне заявил, что предстоящие выборы в США самые "важные" в истории Израиля. По словам Трампа, если Харрис победит на выборах, то Израиль будет "уничтожен", "стерт с лица земли" и "перестанет существовать" в течение двух лет.

Трамп заявил, что если он проиграет президентские выборы, то в этом отчасти виноваты будут евреи, поскольку они обычно голосуют за демократов. По словам лидера республиканцев, за него голосуют 40% евреев, тогда как за Камалу Харрис – 60%.

"К сожалению, и я вынужден это сказать, и мне больно это говорить, вы все равно будете голосовать за демократов, и это бессмысленно. Я все время говорю, что любой еврей, голосующий за нее, особенно сейчас, ее или Демократическую партию должен проверить голову", — сказал Трамп.

Пресс-секретарь избирательной кампании Камалы Харрис Морган Финкельштейн раскритиковала слова Трампа, назвав его заявление антисемитским. Кандидат от республиканцев отверг это обвинение, напомнив, что у него самого есть зять еврейского происхождения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на второе покушение на Трампа. Чему обрадовался президент Украины.

Также "Комментарии" писали, что Трамп обиделся на Путина за эти слова.