logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп обиделся на Путина за эти слова: что сказал российский диктатор
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп обиделся на Путина за эти слова: что сказал российский диктатор

Трамп заявил, что его оскорбили слова Путина.

сегодня, 10:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отреагировал на слова российского диктатора Владимира Путина, поддержавшего кандидатку от демократов Камалу Харрис. По словам Трампа, услышать такие слова от Путина ему было "очень обидно".

Трамп обиделся на Путина за эти слова: что сказал российский диктатор

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время выступления перед своими поклонниками на митинге в Висконсине прокомментировал слова Путина о поддержке Камалы Харрис.

"Путин поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу. Нет, он шахматист. Стоит ли мне из-за этого расстраиваться? Нет. Я думаю, что это было сделано с улыбкой. Не знаю, кто, к черту, знает? Никто этого не узнает", — сказал Трамп.

Также лидер демократов добавил, что никто из президентов США не относился так жестко к России, как он. По словам Трампа, Путин об этом "знает как никто другой".

Выступая на Восточном экономическом форуме РФ Путин заявил, что поддерживает кандидатку от демократов Камала Харрис на пост президента США. Ранее глава Кремля заявлял, что поддерживает американского президента Джо Байдена, но тот отказался участвовать в выборах.

Выборы президента в США намечены на 5 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал новое заявление о своем плане закончить войну в Украине. По словам лидера республиканцев, он не может раскрыть детали своего мирного плана, иначе тот терпит неудачу.

Также "Комментарии" писали о том, что в России ответили, сможет ли Трамп быстро закончить войну в Украине. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, слова Трампа происходят "из области фантастики".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/Acyn/status/1832489343593935199
Теги:

Новости

Все новости