Трамп обиделся на Путина за эти слова: что сказал российский диктатор

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отреагировал на слова российского диктатора Владимира Путина, поддержавшего кандидатку от демократов Камалу Харрис. По словам Трампа, услышать такие слова от Путина ему было "очень обидно".



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время выступления перед своими поклонниками на митинге в Висконсине прокомментировал слова Путина о поддержке Камалы Харрис.

"Путин поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу. Нет, он шахматист. Стоит ли мне из-за этого расстраиваться? Нет. Я думаю, что это было сделано с улыбкой. Не знаю, кто, к черту, знает? Никто этого не узнает", — сказал Трамп.

Также лидер демократов добавил, что никто из президентов США не относился так жестко к России, как он. По словам Трампа, Путин об этом "знает как никто другой".

Выступая на Восточном экономическом форуме РФ Путин заявил, что поддерживает кандидатку от демократов Камала Харрис на пост президента США. Ранее глава Кремля заявлял, что поддерживает американского президента Джо Байдена, но тот отказался участвовать в выборах.

Выборы президента в США намечены на 5 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал новое заявление о своем плане закончить войну в Украине. По словам лидера республиканцев, он не может раскрыть детали своего мирного плана, иначе тот терпит неудачу.



Также "Комментарии" писали о том, что в России ответили, сможет ли Трамп быстро закончить войну в Украине. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, слова Трампа происходят "из области фантастики".