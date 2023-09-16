Трамп обрадовался похвале от Путина

Бывший президент США Дональд Трамп не стал отрицать, что ему приятны слова российского диктатора Владимира Путина, который оценил рвение представителя Республиканской партии завершить российскую войну против Украины за одни сутки. Как передает портал "Комментарии", об этом бывший глава Белого дома заявил в интервью "NBC News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп вновь сделал заявление, которое он озвучивал уже не единожды о том, что ему понадобится всего 24 часа, чтобы завершить войну в Украине. При этом, как и ранее, Трамп не стал раскрывать подробности, как он собирается достичь своей цели.

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"Если я дам вам детали, то потеряю все свои козыри... Я бы сказал определенные вещи Путину. Я бы сказал определенные вещи (Ред. – президенту Владимиру) Зеленскому", – отметил политик.

Отметим, выступая на Восточном экономическом форуме Путин, с одной стороны заявил, что ему все равно, кто станет следующим президентом США, потому что внешний курс Вашингтона все равно будет враждебно настроен против РФ. Но, с дугой стороны, он не может не похвалить слова Трампа о его намерении урегулировать конфликт в течение нескольких дней.

В свою очередь Трамп заявил, что ему приятно, что Путин уже сейчас дает позитивные сигналы и хвалит его за готовность начать урегулирование. Это, по мнению экс-президента США, лишнее свидетельство того, что он точно сумеет добиться своей цели и война в Украине прекратится.

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