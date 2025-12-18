Трамп обратился к нации: вспомнил ли об Украине

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации сосредоточился на резкой критике своего предшественника Джо Байдена, заявив, что получил страну в состоянии "беспорядка", однако обошёл вниманием войну России против Украины и ситуацию вокруг Венесуэлы. Об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В своём выступлении Трамп заявил, что за 11 месяцев после возвращения к власти ему удалось изменить курс страны.

По его словам, администрация Байдена оставила после себя "открытые границы", рост преступности, невыгодные торговые соглашения и "больное и коррумпированное" федеральное правительство. Он также вновь затронул тему трансгендерных спортсменов и обвинил предыдущую власть в работе в интересах "инсайдеров, нелегальных мигрантов, корпоративных лоббистов и иностранных государств".

Трамп подчеркнул, что с его приходом в Белый дом ситуация якобы кардинально изменилась. Он заявил, что всего за несколько месяцев страна "перешла от худшего к лучшему", особо выделив миграционную политику. По его утверждению, за последние семь месяцев США не допустили ни одного нелегального мигранта, что ранее называли невозможным. Трамп отметил, что для закрытия границы не потребовались новые законы — "нужен был новый президент".

Кроме того, глава Белого дома похвалил экономические достижения своей администрации, заявив о прогрессе в снижении цен, несмотря на сохраняющееся недовольство граждан стоимостью жизни. Он также заявил, что за 10 месяцев урегулировал восемь войн, однако CNN назвало эту цифру явным преувеличением.

При этом в речи Трамп не упомянул войну России против Украины, переговоры при посредничестве США, а также ситуацию с Венесуэлой и объявленную накануне блокаду её судов.

