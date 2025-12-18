logo_ukra

Головна Новини Світ США Трамп звернувся до нації: чи згадав про Україну
Трамп звернувся до нації: чи згадав про Україну

Майже через рік свого президентства Трамп у зверненні до нації покритикував Байдена

18 грудня 2025, 06:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації зосередився на різкій критиці свого попередника Джо Байдена, заявивши, що отримав країну в стані "безладу", проте залишив без уваги війну Росії проти України та ситуацію навколо Венесуели. Про це повідомляє CNN.

Трамп звернувся до нації: чи згадав про Україну

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У своєму виступі Трамп заявив, що за 11 місяців після повернення до влади йому вдалося змінити курс країни.

За його словами, адміністрація Байдена залишила по собі "відкриті кордони", зростання злочинності, невигідні торгові угоди та "хворий і корумпований" федеральний уряд. Він також знову торкнувся теми трансгендерних спортсменів і звинуватив попередню владу в роботі на користь "інсайдерів, нелегальних мігрантів, корпоративних лобістів та іноземних держав".

Трамп наголосив, що з його приходом до Білого дому ситуація нібито кардинально змінилася. Він заявив, що лише за кілька місяців країна "перейшла від гіршого на краще", особливо виділивши міграційну політику. За його твердженням, за останні сім місяців США не допустили жодного нелегального мігранта, що раніше називали неможливим. Трамп зазначив, що для закриття кордону не були потрібні нові закони — "потрібний був новий президент".

Крім того, глава Білого дому похвалив економічні досягнення своєї адміністрації, заявивши про прогрес у зниженні цін, незважаючи на невдоволення громадян вартістю життя. Він також заявив, що за 10 місяців врегулював вісім воєн, проте CNN назвало цю цифру явним перебільшенням.

При цьому в промові Трамп не згадав війну Росії проти України, переговори за посередництва США, а також ситуацію з Венесуелою та оголошену напередодні блокаду її судів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — про яке рішення щодо України Трамп таємно домовляється з країнами ЄС.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=DpLvGmPetds
