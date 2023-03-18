Трамп обратился с просьбой к американцам, заявив, что готовится его арест

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его арестуют во вторник по делу о выплате денег за молчание женщинам, которые утверждали, что имели с ним интимные связи. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Associated Press".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп в субботу опубликовал сообщение в социальной сети Truth, в котором утверждает, что "незаконные утечки" из офиса окружного прокурора Манхэттена указывают на то, что "самый выдающийся кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов будет арестован во вторник на следующей неделе".

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Дональд Трамп также призвал своих сторонников к протесту.

Правоохранители в Нью-Йорке проводят подготовительные меры по безопасности на случай, если Трампу могут быть предъявлены обвинения.

Пока публично не было объявлено никаких временных рамок для тайной работы большого жюри по делу, включая любое потенциальное голосование по выдвижению обвинений экс-президенту.

Впрочем, вполне вероятно, что это дело станет первым в истории США случаем, когда экс-президенту выдвинут уголовные обвинения.

Отметим, ранее Дональд Трамп активно комментировал российско-украинскую войну, заявив, что знает, как "завершить" войну в Украине за 24 часа.

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