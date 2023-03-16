Может ли Украина потерять поддержку США – как понимать настораживающие заявления Трампа

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что, если в 2024 году, когда в США намечены президентские выборы, в Белый дом вернется республиканец Дональд Трамп, это может обернуться большой проблемой для Украины. Сам 45-й президент США уже заявлял, что если он снова станет главой государства, то Киев и Москва подпишут мирный договор за сутки. Также Трамп систематически критикует поставки американского оружия в Украину. Действительно ли так велика угроза ослабления поддержки Украины в случае прихода к власти республиканцев? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Потеря Украиной поддержки США маловероятна при любом раскладе

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

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"Нет сомнений, что Трамп будет критиковать любые действия Байдена, которому проиграл прошлые выборы. Тем более, что Байден, в отличие от Трампа, демонстрирует уверенный курс и на внутриполитической, и на внешнеполитической арене. И его политика поддержки Украины дает результат. Произошла консолидация союзников по НАТО (тогда как при Трампе наблюдался раскол), зависимость Европы от РФ резко снизилась, а вот от США – растет. В американском военпроме созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Фактически наблюдается реанимация ВПК США. А это, кстати, электорат в основном республиканцев. Причем, эти вооружения и боеприпасы будет закупать не только Пентагон, но и союзники. Американское вооружение прекрасно показало себя в российско-украинской войне. На реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS уже очередь".

Несмотря на то, что Трамп будет критиковать практически все действия Байдена, (кстати, в подобном ключе действует еще один вероятный кандидат в президенты от республиканцев – флоридский губернатора Рон Десантес), есть логика предвыборной борьбы, а есть – реальная избирательная кампания, отмечает эксперт. И риторика со временем может измениться. К тому же, у Трампа не столь очевидные шансы победить внутренний праймериз среди республиканцев, акцентирует Тарас Березовец.

только раздраконит общественность Штатов. Что приведет к росту уровня поддержки Украины. Если власти США попытаются после всего происшедшего заигрывать с Россией – это будет точно против американского национального величия. Дискурс на примирение с Путиным, на любые переговоры с Кремлем, еще долго не будут популярны в американском обществе". "Потеря Украиной поддержки США маловероятна при любом раскладе, – уверен он. – И дело не только в том, что на данный момент мы имеем двухпартийную поддержку. Российский истребитель, наглым образом сбивший 15 марта американский дрон над Черным морем

Украина является вопросом, по которому есть поддержка, независимо от партийной принадлежности

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова призывает не делать поспешных выводов. Понятно, поясняет она, что Трамп будет стараться идти на контрасте с демократом-Байденом. Так положено республиканцам. Чтобы быть в повестке, чтобы резонировать, отличаться.

Но надо понимать, продолжает аналитик, что, когда любой кандидат становится президентом, он не просто выполняет свои предвыборные обещания, но и действует в фарватере интересов США.

"Обе палаты, обе партии четко обозначили, что Украина является партнером США, что ее надо поддерживать. И поломать это в одностороннем порядке Трамп не сможет, – подчеркивает Александра Решмедилова. – Понятно, что президент – это символ. Его мнение, позиция, заявления – крайне важны. Но вопросы финансирования, поставок, снабжения – дело Конгресса".

По мнению эксперта, на данном этапе говорить о том, что Украина может утратить какую-то поддержку вряд ли стоит. До выборов почти полтора года. А предыдущая схватка за пост президента (Трамп-Байден) была буквально "ноздря в ноздрю", напоминает она.

"Какой будет в 2024-м – увидим. Тому же Трампу еще предстоит побороться за кандидатство внутри республиканцев. Кампания пока лишь в зародыше, – поясняет Александра Решмедилова. – Критика со стороны Трампа в адрес Администрации Байдена понятна. Ему нужна быстрая поддержка. При этом вся социология демонстрирует, что американское общество поддерживает Украину и резко негативно настроено по отношению к РФ. И тут Трамп точно не идет за неким социальным запросом. Скорее – пытается формировать определенные настроения. Удастся ли ему накопить их и удерживать – посмотрим".

Не факт, что Украина будет ключевой темой в грядущих дебатах кандидатов. Скорее они будут сосредоточены на внутренней повестке. И там, акцентирует аналитик, есть чего опасаться Байдену. Проблемы в экономике (из-за ковида и его последствий) серьезно подбивают устойчивость его позиций.

"Но, – подчеркивает Александра Решмедилова, – Украина является вопросом, по которому есть поддержка, независимо от партийной принадлежности. Безусловно, нам следует отслеживать разворачиванием американской предвыборной гонки. И наличие риторики, подобной трамповской, не может не вызывать опасения. Но чтобы у республиканцев были полностью развязаны руки, им надо зайти большинством в Конгресс. Так устроена в демократии система сдержек и противовесов. И это работает".

По мнению аналитика, было бы отлично, если бы тема Украины стала консолидирующей для американского общества. Сейчас это так, что показал неожиданный приезд Байдена в Киев 20 февраля. Это привело к приросту его поддержки, а не оттоку.

"Риторика Трампа, конечно, настораживает. Но одно дело критиковать, будучи в оппозиции, а другое – находясь в Белом доме. Естественно, он будет себе в актив заносить, что при нём не произошло ни одной крупной войны. И это, возможно, станет одним из ключевых тезисов его кампании. При этом любой диалог со стороны Трампа с РФ будет выглядеть более чем странно после всей грязи, которую Кремль вылил на Штаты. Еще один интересный момент. Американские комики начали шутить, что завидуют Украине, которая сумели объединиться, отбивая российскую агрессию. Тогда как американцы серьезно разъединены в последние годы. Если кандидаты станут играть на этой полярности, это будет еще больше раскалывать общество. Более мудрая политика — искать объединяющие темы. И если Украина будет таким фактором — просто замечательно", – резюмирует Александра Решмедилова.

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