Трамп обругал Харрис двумя словами

В своем первом интервью после того, как президент Джо Байден объявил об отказе баллотироваться на второй срок, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп резко высказался в адрес вице-президента Камалы Харрис, назвав ее "жестокой и глупой". Об этом пишет газета New York Post.

Трамп: «Камалу Харрис можно описать двумя словами: злобная и тупая»

Трамп также подчеркнул, что Харрис является "плохой комбинацией" для руководства страной, особенно в преддверии выборов 5 ноября. По его словам, сейчас Камала Харрис, активно работает над тем, чтобы собрать вокруг себя поддержку демократов, что крайне важно для предстоящего голосования, где официально должны утвердить замену Байдена.

"Камалу Харрис можно описать двумя словами: жестокая и тупая. Это плохая комбинация", — сказал изданию Трамп.

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Кроме того, “Комментарии” писали, что согласно прогнозам Polymarket Дональд Трамп имеет 65% шансов на победу на президентских выборах. Эти показатели остаются почти неизменными с момента дебатов между Трампом и Байденом. А вот показатели Байдена тогда резко упали с 35% до 15%. Polymarket оценивает шансы на победу Камалы Харрис на уровне 32%.