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Трамп против Харрис: как изменились шансы на победу

Снятие Джо Байдена с президентских выборов вернуло шансы демократов на победу на месяц назад, однако Трамп продолжает быть лидером.

сегодня, 16:30
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Slava Kot

После объявления Джо Байдена о снятии с президентских выборов, главной конкуренткой Дональда Трампа стала вице-президент Камала Харрис. Ресурс Polymarket, предсказавший, что Байден не будет участвовать в выборах, подсчитал шансы на победу Трампа и Харрис в президентской гонке.

Трамп против Харрис: как изменились шансы на победу

Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников

Согласно прогнозам Polymarket Дональд Трамп имеет 65% шансов на победу на президентских выборах. Эти показатели остаются почти неизменными с момента дебатов между Трампом и Байденом. А вот показатели Байдена тогда резко упали с 35% до 15%.

Polymarket оценивает шансы на победу Камалы Харрис на уровне 32%. Показатели вице-президента за последние несколько дней выросли на 3 процентных пункта.

Трамп против Харрис: как изменились шансы на победу - фото 2

Шансы на победу на президентских выборах в США

Таким образом, выход Джо Байдена вернул ситуацию на месяц назад, когда демократы имели чуть более 30% шансов на победу на выборах президента США. Участие КамалыХаррис не дает значительных сдвигов в рейтинге Трампа, однако эксперты указывают, что за несколько месяцев ситуация может измениться.

Polymarket за несколько дней до объявления о выходе Байдена из президентской гонки давал 60% шансов на развитие таких событий. Кроме того, ресурс предполагает на 56%, что Джо Байден сможет окончить свой президентский срок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал ключевые заявления вице-президента Камалы Харрис об Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп финансово поддерживал кампании Камалы Харрис. Дональд Трамп дважды совершал денежные переводы при попытке Харрис стать прокурором в 2011 и 2013 годах.



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Источник: https://polymarket.com/elections
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