Трамп обрушился на Европу: что в этот раз разозлило Белый дом

Администрация президента США Дональда Трампа резко ужесточила риторику в отношении Европы, фактически обвинив европейские страны в создании условий для распространения терроризма. Об этом говорится в новой контртеррористической стратегии Белого дома, выдержки из которой публикует The Guardian.

В документе Европа названа не только мишенью террористических угроз, но и "инкубатором" экстремизма. Авторы стратегии утверждают, что причиной такой ситуации стала массовая миграция и политика открытых границ, которую в Вашингтоне связывают с "глобалистскими идеалами".

"Чем больше эти чуждые культуры разрастаются и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше гарантирован терроризм", — говорится в тексте стратегии.

Несмотря на то, что США по-прежнему называют европейские государства своими ключевыми партнерами в борьбе с терроризмом, тон документа оказался беспрецедентно жестким. В Белом доме прямо заявили, что Европа находится под серьезной угрозой и стремительно теряет способность контролировать ситуацию внутри собственных границ.

Особое внимание в стратегии уделяется миграции. Вашингтон считает, что именно неконтролируемый поток мигрантов стал удобным каналом для проникновения террористических группировок в европейские страны.

Кроме того, администрация Трампа потребовала от союзников срочно усилить меры безопасности и значительно расширить контртеррористические операции. В документе подчеркивается, что Европа должна "остановить свой упадок".

Нынешняя критика продолжает линию, обозначенную Белым домом еще в новой стратегии национальной безопасности, где Европе предрекали "уничтожение цивилизации" из-за миграционного кризиса.

Координатор США по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка сообщил, что уже в ближайшие дни представители администрации проведут встречи с союзниками для обсуждения новых мер безопасности. При этом он дал понять: Вашингтон намерен оценивать ценность партнеров по тому, насколько активно они готовы выполнять требования США в сфере борьбы с терроризмом.

