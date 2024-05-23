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Трамп обвинил Байдена в непонимании новейших технологий и начал принимать пожертвования в крипте

Кандидат Дональд Трамп является более современным, чем президент Джо Байден, он не отказывается от новейших технологий. В частности, его избирательный штаб начал принимать пожертвования в криптовалюте

сегодня, 12:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп стал первым кандидатом от большой партии, начавший принимать пожертвования на кампанию в крипте.

Трамп обвинил Байдена в непонимании новейших технологий и начал принимать пожертвования в крипте

Дональд Трамп

В частности, известно, что внести пожертвование в поддержку президентской кампании Дональда Трампа можно в активах, поддерживаемых платформой Coinbase Commerce. А это значит, что донаты на кампанию Трамп принимает в биткоинах, Ethereum, Solana, USDC, XRP, Dogecoin, Shiba Inu, ApeCoin, Bitcoin Cash, Dai, а также Litecoin.

На сайте Трампа указано, что всем приверженцам Трампа предлагаю внести пожертвования в крипте, чтобы спасти нацию от провалов, которые за время своего президентства допустил Джо Байден.

"В то время как Байден накапливает правила и бюрократию на всех нас, президент Трамп готов принять новые технологии, которые сделают Америку снова великой",
— сказано на сайте.

При этом известно, что в начале мая Трамп провел встречу с владельцами NFT. В это время им было анонсировано решение о том, что он будет принимать пожертвования на свою избирательную кампанию в криптовалюте. Кроме того, кандидат в президенты США раскритиковал Байдена за то, что он совсем ничего не понимает в том, как работают криптовалюты.

Кстати, сам Трамп хорошо разбирается в криптовалютах. По данным аналитической платформы Arkham Intelligence, он входит в ТОП-3 известных личностей, инвестирующих в криптовалюты. В частности, Трамп владеет самым большим криптопортфелем, который оценивают примерно в 7 млн. долларов. По данным аналитиков, последний раз кошелек кандидата в президенты США был активным в декабре 2023 года, тогда из него отправили 250 ETH на биржу Coinbase.

Кстати, на первом месте рейтинга находится канадский певец Джастин Бибер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп использует разные способы, чтобы собрать деньги на свою кампанию. В частности, продает даже Библии.




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Источник: https://incrypted.com/ua/donald-tramp-rozpoviv-pro-kriptodonati-na-jogo-kampaniyu/
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