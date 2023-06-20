Трамп объяснил, почему не хочет отдавать секретные документы

Бывший президент США Дональд Трамп находится под следствием по федеральным обвинениям из-за оказавшихся в его доме секретных документов. В эфире американского телеканала Fox News Трамп рассказал, почему не передал секретные документы в Национальный архив. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Hill.



Американский политик Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Ведущий телеканала Fox Брет Байер провел первое интервью с Дональдом Трампом после того, как ему вынесли обвинения. Байер поинтересовался, почему бывший президент не отдал коробки с секретными документами в Национальный архив.

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"Я хочу перебрать ящики и забрать все свои личные вещи", – заявил Трамп и добавил, что сейчас очень занят.

Бывший президент рассказал, что между документами находятся его футболки для гольфа, брюки, обувь и другая одежда.

Брет Байер поинтересовался у Трампа, знал ли он о том, что в коробках в его имении Мар-а-Лаго содержались секретные документы по Ирану. Дональд Трамп указал, что он не знал, кроме того, добавил, что документы, которые он взял к себе домой, были рассекречены.

Напомним, что 13 июня Трамп выдвинули обвинения по 37 пунктам, однако американский политик не признал себя виновным. В обвинениях говорится, что Трамп нарушил Закон о шпионаже, препятствовал правосудию и изъял секретные документы во время своего президентства и не собирался их вернуть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп может помиловать себя и избежать следствия.

Также "Комментарии" писали, что конкурент Трампа за кресло президента озвучил свою позицию по поводу войны в Украине.