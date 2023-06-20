logo

BTC/USD

26795.81

ETH/USD

1729.87

LTC/USD

77.17

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп объяснил, почему не хочет отдавать секретные документы
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп объяснил, почему не хочет отдавать секретные документы

Дональд Трамп через неделю после вынесения обвинений объяснил, почему не отдает секретные документы.

сегодня, 10:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Бывший президент США Дональд Трамп находится под следствием по федеральным обвинениям из-за оказавшихся в его доме секретных документов. В эфире американского телеканала Fox News Трамп рассказал, почему не передал секретные документы в Национальный архив. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Hill.

Трамп объяснил, почему не хочет отдавать секретные документы

Американский политик Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Ведущий телеканала Fox Брет Байер провел первое интервью с Дональдом Трампом после того, как ему вынесли обвинения. Байер поинтересовался, почему бывший президент не отдал коробки с секретными документами в Национальный архив.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я хочу перебрать ящики и забрать все свои личные вещи", – заявил Трамп и добавил, что сейчас очень занят.

Бывший президент рассказал, что между документами находятся его футболки для гольфа, брюки, обувь и другая одежда.

Брет Байер поинтересовался у Трампа, знал ли он о том, что в коробках в его имении Мар-а-Лаго содержались секретные документы по Ирану. Дональд Трамп указал, что он не знал, кроме того, добавил, что документы, которые он взял к себе домой, были рассекречены.

Напомним, что 13 июня Трамп выдвинули обвинения по 37 пунктам, однако американский политик не признал себя виновным. В обвинениях говорится, что Трамп нарушил Закон о шпионаже, препятствовал правосудию и изъял секретные документы во время своего президентства и не собирался их вернуть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп может помиловать себя и избежать следствия.

Также "Комментарии" писали, что конкурент Трампа за кресло президента озвучил свою позицию по поводу войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/homenews/campaign/4057556-trump-defends-keeping-classified-docs-in-contentious-exchange-with-foxs-baier/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!