Трампу доведеться забути про Гренландію: яке рішення готує Сенат
commentss НОВИНИ Всі новини

Трампу доведеться забути про Гренландію: яке рішення готує Сенат

Законопроект у Сенаті спрямований проти ідеї контролю над Гренландією, яку обговорювала команда Трампа

14 січня 2026, 13:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Сенаті США представлено законопроект, який прямо забороняє використання американських збройних сил для окупації або встановлення контролю над територіями союзників НАТО. Документ з'явився на тлі стурбованості законодавців заявами та ініціативами адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема щодо Гренландії, пише Financial Times.

Трампу доведеться забути про Гренландію: яке рішення готує Сенат

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Законопроект передбачає заборону для Пентагону і Державного департаменту США використовувати бюджетні кошти, що виділяються Конгресом, для "блокади, окупації, анексії, проведення військових операцій чи іншого встановлення контролю над територією держави — члена НАТО". Таким чином, ініціатива фактично унеможливлює силовий тиск на союзників по альянсу.

Авторами документа виступили сенатор-демократ Джин Шахін та сенатор-республіканець Ліза Мурковські, що наголошує на двопартійному характері ініціативи. За словами Мурковські, сама ідея застосування американських ресурсів проти партнерів щодо НАТО викликає серйозну тривогу.

"Наші союзи – це те, що відрізняє Сполучені Штати від наших супротивників. Ми маємо законодавчо виключити будь-які подібні сценарії", — заявила вона.

Сенатори зазначають, що обговорення можливого контролю над Гренландією підривають довіру всередині альянсу і можуть завдати удару по репутації Вашингтона як ключового гаранта безпеки в Європі та Північній Атлантиці.

Протидія подібним ініціативам готується і у Палаті представників. 12 січня там було внесено аналогічний законопроект двопартійною групою конгресменів на чолі з демократом Біллом Кітінгом. Законодавці розраховують, що ці заходи стануть чітким сигналом: застосування сили проти союзників щодо НАТО є неприпустимим за будь-яких обставин.

Джерело: https://www.ft.com/content/c8b309a0-d214-4bb7-9630-bfcaa91925a3
