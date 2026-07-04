Трамп объявил о новой угрозе для США

Президент США Дональд Трамп использовал праздничную речь, посвященную 250-летию независимости Соединенных Штатов, чтобы выступить с резкими заявлениями о внутренней политике страны. Во время выступления на горе Рашмор он заявил, что Америка столкнулась с новой "коммунистической угрозой", которая, по его мнению, ставит под удар традиционные ценности и будущее государства.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Обращаясь к американцам накануне Дня независимости, Трамп призвал защищать свободы, заложенные отцами-основателями страны еще в 1776 году. Президент заявил, что американская идентичность сегодня подвергается серьезному испытанию, а распространение левых политических идей представляет опасность для дальнейшего развития США.

По словам главы Белого дома, угроза исходит как от представителей прогрессивного крыла Демократической партии, так и от части новых мигрантов, которые, как считает Трамп, придерживаются взглядов, несовместимых с американскими принципами.

Президент подчеркнул, что коммунизм остается врагом свободы, Конституции США и ценностей, на которых строилась американская государственность. Он заверил, что его администрация не позволит подобным идеям укрепиться в стране.

Выступление прозвучало вскоре после побед на праймериз Демократической партии нескольких кандидатов, позиционирующих себя как демократы-социалисты или представители прогрессивного крыла. На этом фоне политическая борьба в США постепенно набирает обороты перед промежуточными выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Для Республиканской партии эта кампания имеет особое значение, поскольку существует риск утраты контроля как минимум над одной из палат американского парламента.

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