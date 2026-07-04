logo_ukra

BTC/USD

62533

ETH/USD

1761.66

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп оголосив про нову загрозу для США
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп оголосив про нову загрозу для США

Напередодні Дня незалежності глава Білого дому обрушився з критикою на лівих демократів та попередив про боротьбу за майбутнє Америки

4 липня 2026, 14:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп використав святкову промову, присвячену 250-річчю незалежності Сполучених Штатів, щоб виступити з різкими заявами про внутрішню політику країни. Під час виступу на горі Рашмор він заявив, що Америка зіткнулася з новою "комуністичною загрозою", яка, на його думку, ставить під удар традиційні цінності та майбутнє держави.

Трамп оголосив про нову загрозу для США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Звертаючись до американців напередодні Дня незалежності, Трамп закликав захищати свободи, закладені батьками-засновниками країни ще 1776 року. Президент заявив, що американська ідентичність сьогодні піддається серйозному випробуванню, а поширення лівих політичних ідей становить небезпеку для подальшого розвитку США.

За словами голови Білого дому, загроза походить як від представників прогресивного крила Демократичної партії, так і від частини нових мігрантів, які, як вважає Трамп, дотримуються поглядів, несумісних із американськими принципами.

Президент наголосив, що комунізм залишається ворогом свободи, Конституції США та цінностей, на яких будувалася американська державність. Він запевнив, що його адміністрація не дозволить подібним ідеям зміцнитись у країні.

Виступ пролунав невдовзі після перемог на праймеріз Демократичної партії кількох кандидатів, які позиціонують себе як демократи-соціалісти чи представники прогресивного крила. На цьому тлі політична боротьба у США поступово набирає обертів перед проміжними виборами до Конгресу, які відбудуться у листопаді. Для Республіканської партії ця кампанія має особливе значення, оскільки існує ризик втрати контролю як мінімум над однією з палат американського парламенту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трампа жорстко потролили: чому президента США висунули на Нобелівську премію.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://thehill.com/homenews/administration/5953239-trump-at-mount-rushmore-warns-of-communist-enemy-in-optimistic-speech-celebrating-americas-birthday/
Теги:

Новини

Всі новини