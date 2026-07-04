Трамп оголосив про нову загрозу для США

Президент США Дональд Трамп використав святкову промову, присвячену 250-річчю незалежності Сполучених Штатів, щоб виступити з різкими заявами про внутрішню політику країни. Під час виступу на горі Рашмор він заявив, що Америка зіткнулася з новою "комуністичною загрозою", яка, на його думку, ставить під удар традиційні цінності та майбутнє держави.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Звертаючись до американців напередодні Дня незалежності, Трамп закликав захищати свободи, закладені батьками-засновниками країни ще 1776 року. Президент заявив, що американська ідентичність сьогодні піддається серйозному випробуванню, а поширення лівих політичних ідей становить небезпеку для подальшого розвитку США.

За словами голови Білого дому, загроза походить як від представників прогресивного крила Демократичної партії, так і від частини нових мігрантів, які, як вважає Трамп, дотримуються поглядів, несумісних із американськими принципами.

Президент наголосив, що комунізм залишається ворогом свободи, Конституції США та цінностей, на яких будувалася американська державність. Він запевнив, що його адміністрація не дозволить подібним ідеям зміцнитись у країні.

Виступ пролунав невдовзі після перемог на праймеріз Демократичної партії кількох кандидатів, які позиціонують себе як демократи-соціалісти чи представники прогресивного крила. На цьому тлі політична боротьба у США поступово набирає обертів перед проміжними виборами до Конгресу, які відбудуться у листопаді. Для Республіканської партії ця кампанія має особливе значення, оскільки існує ризик втрати контролю як мінімум над однією з палат американського парламенту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трампа жорстко потролили: чому президента США висунули на Нобелівську премію.



