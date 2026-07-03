Трампа жестко потроллили: почему президента США выдвинули на Нобелевскую премию

Хантер Байден публично высмеял президента США Дональда Трампа, иронично заявив, что намерен выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Поводом стали многочисленные заявления главы Белого дома о якобы завершении войны с Ираном. Свою публикацию сын бывшего президента Джо Байдена разместил в социальной сети X.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В саркастическом сообщении он написал, что "официально выдвигает" Трампа на престижную международную награду, поскольку "ни один президент в истории не заканчивал одну и ту же войну столько раз".

Хантер Байден напомнил, что, по подсчетам журналистов CNN, Дональд Трамп уже не менее 38 раз заявлял о прекращении конфликта вокруг Ирана. По словам Байдена-младшего, столь "выдающееся достижение" якобы заслуживает внимания Нобелевского комитета.

Свой пост он завершил еще одной колкостью, использовав фирменную фразу самого Трампа: "Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!"

Тема Нобелевской премии мира давно занимает особое место в публичной риторике американского президента. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что достоин этой награды за свои внешнеполитические инициативы и усилия по урегулированию международных конфликтов. При этом среди действующих президентов США лауреатами Нобелевской премии мира в разные годы становились лишь Вудро Вильсон и Барак Обама.

Новая публикация Хантера Байдена стала очередным эпизодом политической полемики вокруг внешней политики нынешней американской администрации и ее заявлений о международных кризисах.

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