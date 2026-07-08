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Трамп объявил одному из лидеров ЕС экономическую войну

Президент США обрушился с резкой критикой на Мадрид из-за расходов на НАТО и пригрозил болезненными экономическими последствиями

8 июля 2026, 13:30
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты могут пересмотреть торговые отношения с Испанией после резких заявлений президента США Дональда Трампа, который публично раскритиковал Мадрид за позицию в НАТО. Во время встречи с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте перед началом саммита НАТО американский лидер назвал Испанию одним из худших партнеров по военному блоку и призвал отказаться от торговли с этой страной.

Трамп объявил одному из лидеров ЕС экономическую войну

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, Испания не выполняет своих обязательств перед Альянсом, поскольку недостаточно финансирует оборону. Он подчеркнул, что Вашингтон не обязан поддерживать прежний уровень экономического сотрудничества со страной, которая, по его мнению, не разделяет ответственность за коллективную безопасность.

Президент США заявил, что Испания получает значительную выгоду от торговли с американским рынком, однако добавил, что намерен изменить эту ситуацию. Более того, он призвал принять решение о прекращении торговых контактов без каких-либо дополнительных переговоров, назвав нынешние отношения бесперспективными.

Поводом для столь жесткой критики стали опубликованные НАТО данные, согласно которым Испания остается среди стран, не достигших даже прежнего ориентира Альянса по расходам на оборону в размере 2% ВВП. Дополнительное раздражение Вашингтона вызвало и решение испанских властей не разрешать использование совместных военных баз для американской операции против Ирана.

В Мадриде на заявления Трампа отреагировали спокойно. В администрации премьер-министра Педро Санчеса подчеркнули, что подобные высказывания уже стали привычными, а отношения между Испанией и США остаются прочными благодаря тесным экономическим, культурным и общественным связям. Испанское правительство дало понять, что не намерено менять курс из-за громких заявлений из Вашингтона.

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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-hundreds-of-drones-fired-towards-moscow-as-nato-summit-begins-in-turkey-12541713?postid=12019695#liveblog-body
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