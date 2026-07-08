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Трамп оголосив одному з лідерів ЄС економічну війну

Президент США обрушився з різкою критикою на Мадрид через витрати на НАТО і пригрозив хворобливими економічними наслідками

8 липня 2026, 13:30
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Кравцев Сергей

Сполучені Штати можуть переглянути торговельні відносини з Іспанією після різких заяв президента США Дональда Трампа, котрий публічно розкритикував Мадрид за позицію в НАТО. Під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте перед початком саміту НАТО американський лідер назвав Іспанію одним із найгірших партнерів з військового блоку та закликав відмовитися від торгівлі з цією країною.

Трамп оголосив одному з лідерів ЄС економічну війну

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, Іспанія не виконує своїх зобов'язань перед Альянсом, оскільки недостатньо фінансує оборону. Він наголосив, що Вашингтон не зобов'язаний підтримувати колишній рівень економічної співпраці з країною, яка, на його думку, не поділяє відповідальності за колективну безпеку.

Президент США заявив, що Іспанія отримує значний зиск від торгівлі з американським ринком, проте додав, що має намір змінити цю ситуацію. Більше того, він закликав ухвалити рішення про припинення торгових контактів без будь-яких додаткових переговорів, назвавши нинішні відносини безперспективними.

Приводом для такої жорсткої критики стали опубліковані НАТО дані, згідно з якими Іспанія залишається серед країн, які не досягли навіть колишнього орієнтира Альянсу щодо витрат на оборону у розмірі 2% ВВП. Додаткове роздратування Вашингтона викликало і рішення іспанської влади не дозволяти використання спільних військових баз для американської операції проти Ірану.

У Мадриді на заяви Трампа відреагували спокійно. В адміністрації прем'єр-міністра Педро Санчеса наголосили, що подібні висловлювання вже стали звичними, а відносини між Іспанією та США залишаються міцними завдяки тісним економічним, культурним та суспільним зв'язкам. Іспанський уряд дав зрозуміти, що не має наміру змінювати курс через гучні заяви з Вашингтона.

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Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-hundreds-of-drones-fired-towards-moscow-as-nato-summit-begins-in-turkey-12541713?postid=12019695#liveblog-body
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