Трамп оцінив Зеленського і Путіна: що сказав

Трамп оцінив Зеленського і Путіна як переговорників. За його словами, вони "обидва чудові, але між ними ворожнеча". Про це він заявив під час візит Володимира Зеленського до США.

"У цьому сенсі вони обидва чудово справляються. Ми повинні це зробити. Ми повинні позбутися частини ненависті один до одного. Знаєте, вони не люблять один одного. Я кажу це перед президентом Зеленським, але я кажу це також і перед президентом Путіним. У них величезна ворожнеча. Це дійсно те, що, на мою думку, заважає врегулюванню. Я думаю, що ми це зробимо", — сказав американський лідер.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні зробив неочікувану заяву про зовнішній вигляд президента України Володимира Зеленського, похваливши його одяг і назвавши українського лідера "дуже стильним" та "сильним політиком".

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп перед журналістами відзначив стиль Зеленського.

"Зеленський виглядає чудово у своєму піджаку. Він дійсно дуже стильний. Мені подобається. Він дуже сильний лідер, який багато чого пережив. Ми чудово ладнаємо", — сказав Трамп.

Окрім компліментів, Трамп заявив, що під час переговорів за зачиненими дверима вони обговорять його нещодавню розмову з Володимиром Путіним.

"Сьогодні ми поговоримо про мою вчорашню розмову з Путіним, де були змальовані певні принципи, і ми побачимо, чи вдасться нам це вирішити. Я думаю, що Путін хоче закінчити війну. Інакше він не говорив би так. Ми говорили з ним вчора 2,5 години, він хоче з нею закінчити. Я думаю, що Зеленський теж хоче її закінчити", — зазначив президент США.

