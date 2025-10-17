logo_ukra

Трамп оцінив Зеленського і Путіна: що сказав

Трампа Трамп оцінив Зеленського і Путіна як переговорників

17 жовтня 2025, 21:17
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Трамп оцінив Зеленського і Путіна як переговорників. За його словами, вони "обидва чудові, але між ними ворожнеча". Про це він заявив під час візит Володимира Зеленського до США.

Трамп оцінив Зеленського і Путіна: що сказав

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

"У цьому сенсі вони обидва чудово справляються. Ми повинні це зробити. Ми повинні позбутися частини ненависті один до одного. Знаєте, вони не люблять один одного. Я кажу це перед президентом Зеленським, але я кажу це також і перед президентом Путіним. У них величезна ворожнеча. Це дійсно те, що, на мою думку, заважає врегулюванню. Я думаю, що ми це зробимо", — сказав американський лідер.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Трамп зробив заяву про одяг ЗеленськогоПрезидент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні зробив неочікувану заяву про зовнішній вигляд президента України Володимира Зеленського, похваливши його одяг і назвавши українського лідера "дуже стильним" та "сильним політиком".

 17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп перед журналістами відзначив стиль Зеленського.

"Зеленський виглядає чудово у своєму піджаку. Він дійсно дуже стильний. Мені подобається. Він дуже сильний лідер, який багато чого пережив. Ми чудово ладнаємо", — сказав Трамп.

Окрім компліментів, Трамп заявив, що під час переговорів за зачиненими дверима вони обговорять його нещодавню розмову з Володимиром Путіним.

"Сьогодні ми поговоримо про мою вчорашню розмову з Путіним, де були змальовані певні принципи, і ми побачимо, чи вдасться нам це вирішити. Я думаю, що Путін хоче закінчити війну. Інакше він не говорив би так. Ми говорили з ним вчора 2,5 години, він хоче з нею закінчити. Я думаю, що Зеленський теж хоче її закінчити", — зазначив президент США.

 



